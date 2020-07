Google Maps toont nu in Nederland handige Street View-markeringen

Kort geleden begon Google met het testen van een nieuwe feature in Google Maps. De applicatie werd uitgebreid met Street View markeringen. Hiermee vind je nog sneller je locatie. Deze functie wordt nu breed uitgerold in Nederland.

Street View-markeringen

Op de redactie zijn we fan van Google Maps, het is een onwijs handige applicatie die eigenlijk iedere dag wel van pas komt. Onlangs schreven we over een nieuwe functie die voor een kleine groep gebruikers beschikbaar was. Het waren markeringen in de Street View-weergave. We kunnen nu bevestigen dat deze functie nu breed uitgerold lijkt te worden, zo blijkt uit een inventarisatie van DroidApp.

De Street View-markeringen geven je tijdens het gebruik van de Street View-functionaliteit aanvullende informatie over bijvoorbeeld welke winkel je er kunt vinden. Want je zult het wel herkennen; je hebt een locatie gevonden in Google Maps, maar het blijft zoeken waar die locatie in Street View terug te vinden is. De nieuwe functie moet dit makkelijker maken. Verschillende locaties vind je namelijk nog sneller terug met dank aan deze markeringen.

Soorten markeringen

Uit onze test blijkt dat de functie voor meerdere gebruikers beschikbaar is, ook op verschillende toestellen. We zien in alle plaatsen deze markeringen terug, van Breda tot aan Amsterdam en van Parijs tot aan het kleine gehucht Zoeterwoude-Dorp.

Er zijn verschillende soorten markeringen. Winkels zijn te herkennen aan de blauwe shoppingbag, restaurants aan het icoontje met mes en vork, hotels aan het bedje. Bij koffietentjes zie je een kopje staan en bij het geselecteerde adres in Street View zie je een rode marker als icoon, handig zodat je direct het resultaat van je zoekopdracht ziet. Bezienswaardigheden zoals de Eiffeltoren, diergaarde Blijdorp of andere grote attracties worden niet extra uitgelicht, net als dat OV-punten niet uitgelicht worden.

De nieuwe functionaliteit wordt vanaf nu beschikbaar gesteld in Google Maps. Het kan even duren voordat dit bij iedereen zichtbaar is.