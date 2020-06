Google brengt nieuwe features toevoegen aan Google Maps. De applicatie toont al informatie over het coronavirus, maar dat wordt verder uitgebreid. In de app worden coronamaatregelen zichtbaar die van invloed zijn op je reis.

Google Maps toont coronamaatregelen

Google heeft bekend gemaakt dat het meer informatie gaat tonen over het coronavirus op Google Maps. We schreven eerder al dat je corona-informatie in Google Maps kunt bekijken. Dat wordt nu uitgebreid. Coronamaatregelen die van invloed zijn op je reis, worden in de kaarten-app weergegeven. Denk bijvoorbeeld aan plekken waar het gebruik van een mondkapje verplicht is.

Ook het openbaar vervoer is nu anders dan je gewend was tijdens de maatregelen tegen het coronavirus. Daar gaat Google Maps ook op een andere manier mee om. Het gaat tonen hoe druk het is op een treinstation of busstation. Indien de informatie beschikbaar is, kan ook getoond worden waar er gecontroleerd kan worden op het gebruik van een mondkapje. In verschillende (andere) landen kan ook meer informatie getoond worden over Covid-19 testcentra als je hiernaar toe navigeert. Waaronder informatie over of je in aanmerking kan komen voor een test. In de VS, Mexico en Canada wordt ook getoond of je Covid-19 controlepunten tegenkomt tijdens je route en lees je of er beperkingen zijn.

Waarschuwingen over het coronavirus die van invloed kunnen zijn op je reis, worden vanaf nu uitgerold naar Google Maps. Deze zogenaamde doorvoerwaarschuwingen komen als eerst beschikbaar in Nederland, België, Frankrijk, Spanje, Australië, India, Mexico, Argentinië, Colombia, Brazilië, Thailand, de Verenigde Staten en het Vereningd Koninkrijk.