Google Maps toont aangepaste navigatiebalk voor bezorgen en afhalen

Het coronavirus zorgt ervoor dat restaurants en eetgelegenheden gesloten blijven tot ten minste 28 april, zo werd gisteren bekend. Afhalen en het bezorgen van maaltijden mag nog wel, hier speelt Google Maps nu op in, zo ontdekte DroidApp.

Afhalen en Bezorgen in Google Maps

Google Maps is een erg handige toepassing waarmee je van alles kunt opzoeken. Van interessante plekken tot aan het uitstippelen van je route. Daarbij kun je er terecht voor foto’s, reviews en openingstijden. Ook het vinden van restaurants is mogelijk via Google Maps. Echter, door de coronacrisis zijn restaurants en dergelijke tot en met 28 april 2020 gesloten, en misschien nog wel langer.

Wat wel mag is het laten bezorgen van je maaltijd, of het afhalen van je eten. Verschillende eetgelegenheden en restaurants maken hier dan ook gebruik van. In Google Maps zijn we gestuit op een nieuwe feature waarbij de snelle zoekbalk, voor het vinden van bepaalde locaties, is aangepast aan deze situatie. Zagen we hier eerst nog het kopje ‘restaurants’ en ‘koffie’ staan, is dat nu vervangen door ‘afhalen’ en ‘bezorgen’.

Dankzij deze toevoeging kan er snel gezocht worden naar restaurants en eetgelegenheden waar je je bestelling af kunt halen, of juist kunt laten bezorgen. Uit onze tests blijkt dat de functie niet helemaal juist werkt. Google lijkt voor de resultaten naar verschillende eigenschappen en kenmerken, maar we zien ook de ‘Xenos’ voorbij komen in het overzicht met afhalen. Toch kan het van pas komen in deze tijd waarin we zoveel mogelijk binnen moeten blijven.