Google Maps rolt nieuw design met 5 tabbladen uit naar iedereen

Google Maps heeft een nieuwe server-side update gekregen in Nederland. Het zijmenu is vanaf nu verleden tijd. Dit betekent dat je Google Maps op een andere manier gebruikt. We zetten de nieuwe veranderingen op een rij.

Google Maps met nieuw design

Google kwam een ruime week geleden met het nieuws dat het een aantal veranderingen doorvoert in Google Maps. We zagen in de afgelopen dagen al het nieuwe logo verschijnen, maar nu is Google gestart met het uitrollen van een frisse uitstraling voor de interface. Hierbij is het menu aan de zijkant verdwenen.

Tabbladen

Voortaan bedien je Google Maps vanuit de vijf tabbladen onderin beeld. Daar stonden eerst nog alleen de opties ‘Verkennen’, ‘Forenzen’ en ‘Voor jou’. Met de nieuwe versie is ‘Voor jou’ verwijderd en zien we naast de eerste twee de opties ‘Opgeslagen’, ‘Bijdragen’ en ‘Updates’. De verschillende opties zijn hieronder voor je uitgeschreven;

Verkennen

Ben je op zoek naar een snelle hap, live muziek of een interessant museum? Op het tabblad Verkennen tref je informatie, scores en recensies aan voor zo’n 200 miljoen locaties in alle delen van de wereld, van lokale restaurants tot attracties en gezichtsbepalende monumenten in de buurt.

Forenzen

Of je nu met de auto of het openbaar vervoer reist, via het tabblad Ga vind je altijd de meest efficiënte route. En als je je dagelijkse woon-werktraject instelt, wordt je er ook real-time verkeersupdates, reistijden en suggesties voor alternatieve routes.

Opgeslagen

Gebruikers hebben meer dan 6,5 miljard locaties in Google Maps opgeslagen. En dat kun jij ook doen, of het nu gaat om de nieuwe bakkerij om de hoek of het wereldberoemde restaurant op je volgende vakantiebestemming. Je kunt al deze locaties nu op één handige plek vinden, plannen maken voor je volgende trip en aanbevelingen delen voor de locaties die je hebt gezocht.

Bijdragen

Jaarlijks dragen honderden miljoenen gebruikers informatie bij om Google Maps up-to-date te houden. Via het nieuwe tabblad Bijdragen kun je in een handomdraai lokale kennis delen, zoals informatie over wegen, adressen en ontbrekende locaties, recensies en foto’s. Elke bijdrage helpt andere gebruikers met het verkennen van nieuwe plekken en om te beslissen wat ze gaan doen.

Updates Het nieuwe tabblad Updates biedt je toegang tot een feed met trending locaties die je absoluut een keertje moet bezoeken. Deze tips worden gedeeld door experts en uitgevers. Je kunt hier aanbevelingen verkennen, achterlaten en delen met je netwerk, maar ook direct chatten om antwoorden op je vragen te krijgen.

Uitrol

Google rolt de nieuwe versie vanaf nu uit. Je zult zien dat het zijmenu niet meer beschikbaar is. De tijdlijn, het delen van je locatie, offline kaarten en andere instellingen vind je voortaan terug onder het menu dat je te zien krijgt als je rechtsboven op je eigen profielfoto tikt.