Man zorgt met 99 telefoons voor (virtuele) file in Google Maps

Het lijkt erop dat de verkeersinformatie in Google Maps op relatief ‘eenvoudige’ manier om de tuin is te leiden. Een man heeft met 99 telefoons een virtuele file gecreëerd.

Virtuele file in Google Maps

Google Maps is niet alleen handig voor het navigeren, maar ook om te zien of er file staat op je route. Google maakt voor het bepalen van de verkeersdrukte gebruik van verschillende algoritmes, informatie en realtime gegevens.

foto: Simon Weckert

Een man, Simon Weckert, heeft gekeken of de verkeersinformatie van Google Maps misleidt kan worden. Hiervoor heeft hij een karretje ter hand genomen met daarin 99 tweedehands smartphones. Wat blijkt, in Google Maps wordt de straat roodgekleurd, waarmee aangegeven wordt dat het erg druk is. Bij het navigeren met Google Maps zal deze straat daarom sneller worden overgeslagen om opstoppingen te voorkomen.

Google zelf heeft nog niet gereageerd op het bericht, al geeft een medewerker aan dat op deze manier het inderdaad mogelijk zou moeten zijn Google voor de gek te houden. We zijn benieuwd of Google hier iets mee gaat doen. Het kan immers op deze manier (in theorie) mogelijk zijn om een virtuele file te creëren als je niet teveel auto’s meer door je straat wilt hebben ;-).

De video van Simon Weckert is hieronder te bekijken.



> Leestip: Google Maps: 24 handige tips om alles uit de kaarten-app te halen