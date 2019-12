Google Maps test nieuwe interface: geen zijmenu, 5-tab navigatiebalk

Google test een nieuw design voor de Google Maps app op Android. Met de nieuwe versie wordt de interface omgegooid, het zijmenu weggehaald en is de navigatiebalk vernieuwd.

Google Maps met nieuw design

Er lijken flinke veranderingen aan te komen voor de Google Maps app. Bij enkele gebruikers is een vernieuwde interface te zien, waarbij het menu aan de zijkant verwijderd is. Het gaat om het zogenoemde hamburgermenu. Het zijmenu wordt vervangen door enkele andere opties in de app.

Dit zien sommige gebruikers terug in de navigatiebalk, onderin beeld. Deze bevat niet meer de drie bekende opties, maar telt er dan vijf stuks. Hierbij is ‘Verkennen’ hernoemd naar kaart. De andere opties zijn in het Engels; Commute (Forenzen) Saved (Opgeslagen), Post en Latest. Hier vind je dus ook je opgeslagen locaties. Het ‘Voor jou’ tabblad lijkt verleden tijd te zijn in deze balk.

Verschillende andere opties, zoals de tijdlijn, het delen van je locatie, offline kaarten en instellingen vind je voortaan terug onder de nieuwe accountkiezer. Deze bereik je door rechtsbovenin op je profielfoto te tikken. Andere opties zoals Alleen WiFi, begin met rijden en voeg een ontbrekende plaats toe, zijn niet te bekennen in de nieuwe interface.

Het is niet bekend of Google met dit design een test uitvoert, of dat het werkt aan een grote uitrol voor de toepassing. Op meerdere toestellen op de redactie krijgen we de oude vertrouwde interface te zien.