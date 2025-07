Samsung Galaxy Z Fold 7, Flip 7 en Flip 7 FE zijn officieel: met Android 16

Na maanden van geruchten en speculaties, is het nu eindelijk zover. De nieuwe smartphones van Samsung zijn officieel aangekondigd. De Zuid-Koreaanse fabrikant onthult vandaag de Samsung Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 en de Galaxy Z Flip 7 FE. Drie foldables vol nieuwe mogelijkheden.

Nieuwe Galaxy foldables van Samsung

Samsung heeft tijdens een nieuwe editie van Galaxy Unpacked drie nieuwe smartphones aangekondigd. We maken vanmiddag kennis met de Samsung Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 en de Fan Edition van die laatste; de Galaxy Z Flip 7 FE. Naar eigen zeggen legt Samsung de lat weer een stuk hoger voor smartphones. We zien bij beide modellen een hoop AI-functies, met natuurlijk Galaxy AI, Circle to Search, Gemini en meer. Denk bijvoorbeeld ook aan fotobewerking-tools zoals de Photo Assist waarmee je objecten kunt wissen of verplaatsen.

Galaxy Z Fold 7

De Samsung Galaxy Z Fold 7 kwam in de afgelopen tijd al vaak in het nieuws. De fabrikant zet dit jaar helemaal in op dunne, lichte toestellen. Dat zagen we al bij de aankondiging van de Galaxy S25 Edge. De trend hierin die Samsung hoopt te bereiken, zet het bedrijf door met de Galaxy Z Fold 7. Dit toestel is opgevouwen 8,9 millimeter dik en uitgevouwen 4,2 millimeter. Daarbij is hij met een gewicht van 215 gram nog wat lichter dan de Galaxy S25 Ultra.

Samsung belooft een alledaagse robuustheid. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een dunner en lichter scharnier met een nieuw ontwerp. Zichtbare vouwen moeten hiermee minder zijn. Het coverscherm is voorzien van Corning Gorilla Glass Ceramic 2 en een nieuw soort aluminium in het frame en de scharnierbehuizing moet de sterkte verhogen. Door de toepassing van laag titanium bij het hoofdscherm, moet het scherm robuuster zijn.

De Galaxy Z Fold 7 biedt een 200 megapixel hoofdcamera, waarmee een dergelijk hoge megapixel-camera zijn debuut maakt in de Galaxy Z-serie. Er is een 12 megapixel groothoeklens en een 10 megapixel telelens met 3x optische zoom. Er is verder een 10 megapixel groothoeklens op het hoofdscherm, handig voor selfies en videobellen met het scherm open. Op het coverscherm is ook nog een 10 megapixel selfiecamera geplaatst, al heeft deze een minder brede beeldhoek (85 graden) dan die in het grote scherm (100 graden).

Samsung voorziet de Galaxy Z Fold 7 van de Snapdragon 8 Elite chipset. Je kunt kiezen uit de configuraties 12GB RAM + 256GB, 512GB of 16GB + 1TB. De 4400 mAh batterij kun 25W laden. Nog even wat andere specificaties: er is een 8,0 inch hoofdscherm met een resolutie van 2184 x 1968 pixels. Het coverscherm is een 6,5 inch Full-HD+ AMOLED-scherm.

Galaxy Z Flip 7

Samsung heeft nog twee zogenaamde clamshells uitgebracht: de Galaxy Z Flip 7 en Flip 7 FE. Te beginnen met de Galaxy Z Flip 7. Deze telefoon is uitgerust met een 6,9 inch Full-HD+ AMOLED-scherm met een coverscherm van 4,1 inch. Nieuw is dat deze ook om de cameramodule heenloopt, zoals we al zagen bij de Motorola Razr 60 Ultra. Gebruikers krijgen daarmee meer te zien en meer te doen. De Galaxy Z Flip 7 is gelijk ook de dunste Z Flip tot nu toe; met een dikte van 13,7 millimeter en een gewicht van slechts 188 gram. Verbeteringen zoals het scharnier en het aluminium frame, dat we ook bij de Z Fold 7 al zagen, zijn ook bij de Galaxy Z Flip 7 toegepast.

Samsung heeft een grotere accu in het toestel geplaatst. Voortaan maak je gebruik van een 4000 mAh batterij, met 25W laden. Ook is er voor het eerst Samsung DeX, waarmee je het toestel kan laten transformeren tot werkstation. Er zijn twee camera’s aan de buitenkant; een 50 megapixel hoofdcamera en 12 megapixel groothoeklens, en ook hiervoor kun je weer de nodige AI-tools gebruiken. Aan boord is de Exynos 2500 chipset.

Galaxy Z Flip 7 FE

De volgende telefoon die is aangekondigd, is de Galaxy Z Flip 7 FE. Heel veel woorden worden er door Samsung niet perse aan gewijd, maar duidelijk is dat het toestel bedoeld is voor degenen die minder geld uit willen geven aan een foldable. Deze telefoon biedt een 6,7 inch Full-HD+ scherm en aan de buitenkant een 3,4 inch AMOLED-scherm. Er is een 50 megapixel hoofdcamera en 12 megapixel groothoeklens. De chipset is de Exynos 2400 met 8GB RAM en 128GB of 256GB opslagruimte. De smartphone biedt een 4400 mAh batterij met 25W laden. Alle toestellen van vandaag kunnen ook draadloos opgeladen worden.

One UI 8 met Android 16

De nieuwe toestellen draaien direct vanuit de doos op Android 16. Dat betekent dat je gelijk de nieuwste Android-versie tot je beschikking hebt. Daarbij levert Samsung de telefoons met One UI 8. Samsung belooft hiervoor de nodige verbeteringen op het gebied van multitasking. Samsung belooft daarmee ook een verbeterde privacy en meer slimme tools, die gebruikers begrijpen met wat ze zien, zeggen en typen.

Beschikbaarheid

De Samsung Galaxy Z Fold 7 is vanaf nu beschikbaar voor pre-order en is algemeen beschikbaar vanaf 22 juli. Je kunt kiezen uit de kleuren Blue Shadow, Silver Shadow, Jetblack en bij Samsung zelf ook uit de kleur Mint. De prijs van het toestel ligt op 2099 euro. De Galaxy Z Flip 7 is er in Blue Shadow, Jetblack, Coral-red en Mint (die laatste alleen bij Samsung zelf) voor 1199 euro. De Galaxy Z Flip 7 FE kost je 999 euro en is er in het zwart en wit.

Samsung toonde de Galaxy Watch 8 serie ook vanmiddag.