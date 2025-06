Advertentie ID op Android tip: zo verbeter je je privacy

Wanneer je je online privacy wilt verbeteren, zijn er verschillende zaken die je aan kunt pakken op Android. Waaronder het Advertentie ID. Wat is het, en wat kun je ermee?

Advertentie ID

Google en privacy blijft een gevoelige combi. Er wordt niet voor niets gezegd dat Google ‘alles’ van je weet. Wil je er toch wat meer zeggenschap over hebben, dan kun je aan de slag met het Advertentie ID.

Het Advertentie ID op Android is een unieke, door Google aangemaakte identificatiecode die aan een apparaat is gekoppeld. Deze ID wordt gebruikt door apps en adverteerders om gebruikers op anonieme wijze te volgen voor gepersonaliseerde advertenties, zonder toegang tot persoonlijke gegevens zoals naam of e-mailadres. In tegenstelling tot permanente identifiers zoals IMEI-nummers, kan je als gebruiker het advertentie ID resetten of personalisatie volledig uitschakelen via de instellingen van het apparaat. Standaard staat dit wel aan.

Met het advertentie ID kunnen ontwikkelaars en adverteerders gebruikersgedrag analyseren, bijvoorbeeld om te meten hoe vaak een advertentie is bekeken of of een app-installatie via een specifieke campagne kwam. Sinds Android 12 heeft Google strengere beperkingen ingesteld, waardoor apps geen gedetailleerde informatie krijgen als de gebruiker de personalisatie heeft uitgeschakeld. Heb je het aanstaan, maar het advertentie ID een poos geleden gereset, dan kan een adverteerder toch een aardig beeld krijgen van wie je bent en wat je interessant vindt.

Advertentie ID uitschakelen

En daar kun je iets aan doen. Door het Advertentie ID uit te schakelen maak je Google en adverteerders niet wijzer dan ze al zijn. Volg hiervoor de volgende stappen;