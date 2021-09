WhatsApp tip: veel opslagruimte besparen doe je zo

Met alle chatgesprekken en groepsgesprekken worden vaak de nodige plaatjes en bestanden uitgewisseld. Dat kan ervoor zorgen dat je geheugen flink volloopt. Gelukkig kun je hier wat tegen doen.

WhatsApp geheugen vrijmaken

Misschien heb je deze zomer wel een fijne zomerse schoonmaak gedaan in huis. Echter kan het af en toe echt geen kwaad om je smartphone ook een schoonmaakbeurt te geven. Niet alleen van buiten, maar ook ‘van binnen’, in de zin van het geheugen van je telefoon. Denk bijvoorbeeld eens aan de opslagruimte die opgeslokt wordt door WhatsApp met de vele plaatjes, foto’s, video’s en andere bestanden die uitgewisseld worden. In iedere groep komen vaak de nodige plaatjes voorbij, waarvan je het merendeel nooit meer terugkijkt. Ditzelfde geldt voor één-op-één gesprekken, waarbij je foto’s deelt die leuk zijn voor dat ene moment, maar daarna nooit meer.

Gelukkig kun je zelf aan de slag met het voorkomen van dat het geheugen van je smartphone door WhatsApp wordt opgeslokt. Je kunt in WhatsApp ruimte vrijmaken en precies zien welke bestanden in de loop der tijd opgeslagen zijn. Hoe ga je te werk?

Open WhatsApp

Tik bovenin beeld op de drie puntjes en kies voor ‘instellingen’

Selecteer ‘Opslag en data’

Ga naar ‘Oplag beheren’

Bovenaan het scherm zie je een balk, waarin je precies ziet hoeveel opslagruimte WhatsApp inneemt. Vervolgens zie je een overzicht met bestanden die groter zijn dan 5MB. Dit zijn relatief grote bestanden die je direct kunt verwijderen door ze te selecteren.

Eronder zie je de chats staan die het meeste ruimte innemen. Wanneer je hierop tikt worden de mediabestanden geladen die het meeste ruimte innemen. Standaard worden deze gesorteerd op grootte. Je kunt echter ook sorteren op nieuwste of oudste bestand. Dit doe je door rechtsboven op de drie streepjes te tikken. Niet alleen is het nuttig om te sorteren, het kan ook leuk zijn om te zien welke foto’s je in het begin ooit hebt gedeeld. Via de drie puntjes kun je ook direct navigeren naar de foto in de chat zelf. Leuk om de berichtgeschiedenis terug te lezen. Je kunt zelf kiezen om bestanden individueel te verwijderen, of om alles te verwijderen.

Leestip: 50 onmisbare WhatsApp tips die je moet weten