3 manieren om een nummer te WhatsAppen zonder hem als contact op te slaan

WhatsApp is een erg handig hulpmiddel. Echter is het nogal omslachtig om een nummer te appen, zonder dat hij als contact opgeslagen is. Maar daar kun je nu omheen werken dankzij drie handige opties.

WhatsAppen zonder contact opslaan

Wil je iemand een WhatsApp’je sturen zonder dat je diegene eerst op hoeft te slaan op je telefoon, dan zijn hiervoor een aantal mogelijkheden. Deze worden echter niet gecommuniceerd, waardoor het goed mogelijk is dat je deze tips nog niet eerder hebt toegepast.

Wa.me linkjes

WhatsApp zelf heeft een officiële manier bedacht om iemand zonder dat deze opgeslagen is, te WhatsAppen. Hiervoor kun je naar het adres https://api.whatsapp.com/send?phone=316xxxxxx gaan. Bij het telefoonnummer voer je het telefoonnummer in van degene die je wilt appen, samen met de landcode. Hiervoor gebruik je geen +, haakjes of dergelijke. Stel dat het telefoonnummer +31 6 1234 5678 is, dan ga je naar https://www.api.whatsapp.com/31612345678. Houd er rekening mee dat dit alleen werkt op een smartphone waarop WhatsApp geïnstalleerd is.

Extra app

Via een app kun je ook een nummer gebruiken om een WhatsAppje naar te sturen. Het zijn applicaties die geen advertenties bevatten en geen overbodige rechten nodig hebben. In de app voer je het nummer in, waarna de applicatie als het ware voor je het nummer gereed maakt om een WhatsApp-bericht naar te versturen. Een applicatie is Easy Message of Click to Chat.

Tekstselectie

Een andere methode is misschien wel de makkelijkste. Wanneer je een nummer wilt appen die niet in je telefoon opgeslagen is, kun je dit nummer bijvoorbeeld typen in de Google zoekbalk op je smartphone. Vervolgens selecteer je de tekst en zie je acties die je kunt uitvoeren. Soms duiken extra opties op bij een tekstselectie, als je op de drie puntjes hebt getikt. Eén van deze opties is WhatsApp. Dit werkt echter niet op iedere telefoon; dus het kan zijn dat het niet op jouw smartphone werkt.

Wil je alles uit WhatsApp halen? Lees dan ons interessante artikel met 50 WhatsApp tips.