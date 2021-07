WhatsApp tip: zo verwijder je ‘Gearchiveerd’ aan de bovenkant van het scherm

Sinds van de week is er een nieuwe functie te vinden in WhatsApp; ‘Gearchiveerd’. Deze functie verschijnt prompt bovenin beeld. Zit je daar niet op te wachten? Dan kun je dit gelukkig uitschakelen.

‘Gearchiveerd’ uitschakelen

Van de week heeft WhatsApp Gearchiveerd toegevoegd als nieuwe functie in de app. Helemaal een nieuwe functie is het niet, maar het is wel allemaal wat veranderd. Vanaf deze week is de ‘Gearchiveerd’ functie bovenin beeld te vinden. Vanuit hier heb je toegang tot je gearchiveerde berichten. Wanneer een bericht binnenkomt zie je achter dit tabblad een cijfer staan met nieuwe berichten. Je krijgt geen meldingen van berichten die nieuw binnenkomen bij gearchiveerde chats.

Wil je af van het nieuwe venster bovenin beeld waarbij je snel naar gearchiveerde berichten kunt gaan, volg dan de onderstaande stappen.

Open WhatsApp Tik op ‘Gearchiveerd’ Tik rechtsboven op de drie puntjes Kies ‘Archiveringsinstellingen’ Zet ‘Chats gearchiveerd houden’ uit

Wanneer je op een later moment de optie voor ‘Gearchiveerd’ weer wilt inschakelen, kun je dit ook gemakkelijk doen. Hiervoor ga je in WhatsApp naar Instellingen (via de drie puntjes) > Chats > Chats gearchiveerd houden. Indien de functie uitgeschakeld is, kun je gewoon naar beneden in je chatlijst scrollen voor gearchiveerde berichten.