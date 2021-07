WhatsApp rolt ‘View Once’ uit waarmee je eenmaal een foto kunt bekijken: zo werkt het

WhatsApp is begonnen met het uitrollen van een nieuwe feature. De functie, genaamd ‘View Once’ maakt het voor de ontvanger mogelijk om een foto of video die je stuurt, slechts eenmaal te bekijken. We leggen je uit hoe de functie werkt.

WhatsApp – View Once

Een nieuwe functie wordt uitgerold naar de app van WhatsApp. Afzenders krijgen met de functie ‘View Once’ meer controle over hun verzonden media. We kennen een vergelijkbare functie al langere tijd van Telegram en nu maakt hij dus ook zijn debuut in WhatsApp. Als eerst zijn de beta-testers aan de beurt, waarna de functie breed beschikbaar zal komen in de definitieve versie. Overigens, wanneer je van iemand met de functie een bericht ontvangt, werkt dit al wel in je oudere WhatsApp-versie; wat betekent dat je een bericht maar eenmaal kunt bekijken.

Met ‘View Once’ verdwijnt de foto of video uit de chat nadat deze door de ontvanger eenmalig is geopend. Er zit geen maximum tijd aan het bekijken van de foto of video. Goed om te weten is dat het voor de ontvanger nog altijd mogelijk is om een screenshot te maken van het scherm.

Heb je de functie tot je beschikking, dan kun je een afbeelding verzenden op de normale manier als je gewend bent. Voordat je op versturen tikt, zie je naast de verzend-knop een ‘1-tje’ staan. Hiermee activeer je de ‘Eenmalig bekijken’ functie. Op de plek van de foto, die je zelf niet kunt openen, zie je of het bericht door de ander is geopend. Door het tekstvenster ingedrukt te houden en op de ‘i’ te tikken, zie je ook wanneer deze geopend is.

Wil je niet langer wachten op de definitieve update met ‘View One’, dan kun je hier de APK downloaden. Houd er rekening mee dat de versie van het installatiebestand per toestel kan verschillen.