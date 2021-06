WhatsApp bevestigt komst van drie nieuwe features: verdwijnmodus en meer

Drie nieuwe functies kunnen we verwachten in de app van WhatsApp. Gebruikers krijgen onder andere een verdwijnende modus krijgen, maar er is nog meer. De berichten worden bevestigd door Mark Zuckerberg zelf.

Nieuwe features voor WhatsApp

Er zitten drie nieuwe features aan te komen voor de WhatsApp app. De applicatie is enorm geliefd voor het versturen en ontvangen van berichten, maar qua functionaliteit lopen alternatieven zoals Telegram vooruit op de ontwikkelingen van WhatsApp. Het is opvallend te noemen dat de collega’s van Wabetainfo contact heeft weten te leggen met Will Cathcart, CEO van WhatsApp. Later voegde Mark Zuckerberg van Facebook zich toe aan het gesprek. Daarin komen we meer te weten over de nieuwe functies.

De eerste nieuwe functie waarover gesproken wordt, is de ondersteuning voor meerdere apparaten. In de toekomst moet het mogelijk worden om hetzelfde WhatsApp-account te verbinden met maximaal vier apparaten. Hierbij zal ook end-to-end encryptie aanwezig zijn. Dankzij multi-device ondersteuning moet de applicatie ook gaan werken op de Apple iPad.

Er komt ook een verdwijningsmodus. Hiermee worden berichten na 7 dagen automatisch verwijderd. Een andere functie die uitgerold zal worden is ‘View Once’. Hiermee krijgt de ontvanger eenmaal de mogelijkheid om een foto of video te bekijken. Daarna verdwijnt deze. De functie kan niet voorkomen dat iemand anders er screenshots van maakt.

In de komende twee maanden moet een eerste stap gemaakt zijn met het beschikbaar stellen van nieuwe functies in de beta-versie. Hierbij gaat het vooralsnog om de multi-device ondersteuning. Eenmaal daar uit ontwikkeld zullen ze ook beschikbaar komen in de definitieve versie, maar dit zal wat langer de tijd in beslag nemen.