WhatsApp gaat door knieën en blokkeert geen functies bij weigeren nieuwe voorwaarden

In de afgelopen maanden is er erg veel te doen geweest over de nieuwe voorwaarden. Nu lijkt het erop dat WhatsApp toch door de knieën is gegaan.

WhatsApp blokkeert geen functies

De nieuwe voorwaarden van WhatsApp hebben in de afgelopen tijd enorm veel stof doen opwaaien. Nu heeft WhatsApp een streep gezet door de plannen om functies bij gebruikers te blokkeren als zij de nieuwe voorwaarden niet accepteren. Eerder werden de maatregelen hiertegen al wat versoepeld, maar nu worden gebruikers die de nieuwe voorwaarden niet accepteren niet beperkt in de mogelijkheden, zo meldt het bedrijf tegenover de collega’s van The Verge.

In het oorspronkelijke plan stond dat WhatsApp de functies naar mate de tijd zou vorderen, verder zou beperken. Het ging hierbij bijvoorbeeld om gebruikers alleen meldingen te laten ontvangen en oproepen uit te voeren. Berichten lezen en sturen zou bijvoorbeeld niet mogelijk worden. In een later stadium zouden nog meer functies geblokkeerd worden.

In januari kwam het nieuws naar buiten over de nieuwe voorwaarden. WhatsApp zou meer bevoegdheden krijgen om data te delen met Facebook. Waaronder met betrekking tot betaaldiensten via WhatsApp, Facebook Pay en ook hoe bepaalde gesprekken plaatsvinden met bedrijven op WhatsApp. Binnen de EU is dit vanwege wetgeving niet toegestaan, waardoor binnen de Europese Unie eigenlijk niets zou veranderen.

WhatsApp laat weten dat het discussies heeft gehad met verschillende autoriteiten en privacy-experts. Voor onbepaalde tijd is de beperking hiervan op de lange baan geschoven. Gebruikers hoeven de nieuwe voorwaarden dus niet te accepteren.