Duitsland treedt streng op tegen nieuwe voorwaarden WhatsApp

Het nieuwe privacybeleid van WhatsApp heeft al tot veel weerstand geleid. De Duitse privacwaakhond treedt hier direct tegenop en verbiedt Facebook om de data van WhatsApp-gebruikers te gebruiken voor andere doeleinden.

Duitsland in verweer tegen voorwaarden WhatsApp

De nieuwe voorwaarden van WhatsApp hebben al een hoop stof doen opwaaien. Facebook, het moederbedrijf van de chat-app, zou volgens de nieuwe regels een hoop meer bevoegdheden krijgen om data van haar gebruikers te gebruiken. Inmiddels is duidelijk geworden dat WhatsApp degenen die de voorwaarden niet voor 15 mei accepteren, niet direct zal straffen met het beperken van de functies.

Duitsland neemt nu verdere stappen tegen het verzamelen van data door Facebook. De Hamburgse Commissaris voor Databescherming en Informatievrijheid, afgekort HmbBfDI, heeft per direct een verbod ingesteld, dat ervoor zorgt dat Facebook de data van WhatsApp-gebruikers gebruikt voor eigen doeleinden. Volgens de Duitse waakhond eigent Facebook zichzelf deze nieuwe voorwaarden toe.

Volgens HmbBfDI staat het nieuwe privacybeleid ook vol met tegenstellingen en zouden verschillende punten misleidend zijn. Vanwege Europese regelgeving mag Facebook niet zomaar WhatsApp-data gebruiken, zo stelt Facebook. Maar de precieze inhoud van de nieuwe voorwaarden is niet gedetailleerd genoeg. Volgens de Duitse waakhond kan het delen van data alsnog stapsgewijs geïmplementeerd worden, zo is het vermoeden. Het is verder niet duidelijk welke voorwaarden precies voor Europese gebruikers gaat gelden. Om die redenen trekt de Duitse waakhond aan de noodrem. De volledige inhoud is te vinden in het persbericht (pdf).

Volgens WhatsApp zijn de claims van de toezichthouder onjuist. Om die reden zal er niet gestopt worden met het invoeren van de nieuwe voorwaarden. Het verbod zorgt ervoor dat Facebook, in Duitsland, voor een periode van drie maanden geen gegevens op deze manier mag verwerken.