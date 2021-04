WhatsApp vraagt gebruikers opnieuw nieuwe voorwaarden te accepteren: en dat zal moeten

WhatsApp kwam eerder dit jaar in opspraak omdat het vergaande veranderingen door zou voeren met de nieuwe voorwaarden. Nu is er het één en ander verder verduidelijkt en dien je de nieuwe voorwaarden te accepteren. Doe je dat niet, dan kan dat vergaande gevolgen hebben.

Nieuwe voorwaarden WhatsApp

WhatsApp komt definitief met de nieuwe voorwaarden, welke door elke gebruiker geaccepteerd zullen moeten worden. Begin dit jaar was er al veel te doen over de nieuwe voorwaarden die door WhatsApp ingevoerd zouden worden. Het moederbedrijf, Facebook, zou met de nieuwe voorwaarden nog meer invloed krijgen. In het bericht van januari werd duidelijk dat WhatsApp vergaande toestemmingen vroeg voor het verzamelen van gegevens. Van het batterijniveau van je telefoon tot aan je telefoonnummer, het mobiele netwerk, verbindingsgegevens en meer. Kort gezegd komt het erop neer dat alles wat je doet met WhatsApp, kan gelogd en verzameld worden.

In verschillende regio’s kan WhatsApp de gebruikersdata delen met andere partijen. Dankzij de GDPR regelgeving is dat binnen de Europese Unie niet mogelijk, maar daarbuiten dus wel. Alles samen stuitte op veel weerstand. Concurrenten als Signal en Telegram zagen de aanmeldingen van nieuwe gebruikers door het plafond schieten. WhatsApp schrok blijkbaar zo van de weerstand dat het een paar dagen later een reactie gaf. Berichten blijven privé, zo stelde het bedrijf. Logboeken zouden worden niet opgeslagen worden, en communicatie via WhatsApp blijft verlopen via end-to-end encryptie. In februari werd duidelijk dat de communicatie over nieuwe voorwaarden werd veranderd. Ook gaf het nog wat meer duidelijkheid.

En nu?

Degenen die de nieuwe voorwaarden niet hebben geaccepteerd, krijgen vanaf nu een nieuwe melding te zien. Vanaf dit moment dien je de nieuwe voorwaarden te accepteren. Dit moet gebeuren voor 15 mei, anders zal je vanaf die datum geen gebruik meer kunnen maken van WhatsApp. Eerst gaat het om beperkingen zoals het wel ontvangen van meldingen, maar niet het kunnen lezen van berichten. Ook oproepen zullen voor een korte tijd nog doorkomen. Je account wordt dit niet direct verwijderd. De extra tijd die nu is gecreëerd is er om mensen meer te laten wennen aan de nieuwe voorwaarden, en beter voor te lichten, zo stelt de berichtendienst. De nieuwe voorwaarden hebben voornamelijk betrekking op het gebruik van WhatsApp met zakelijke bedrijven (zoals klantenservices van KLM) en het gebruik van Shops, die niet in Nederland beschikbaar zijn.

Als je niet akkoord gaat met de vernieuwde voorwaarden, krijg je de mogelijkheid om je berichten te exporteren, samen met een accountrapport.