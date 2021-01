WhatsApp geeft duidelijkheid over nieuwe voorwaarden: je berichten blijven privé

Nadat vorige week bekend werd dat de privacyvoorwaarden voor het gebruik van WhatsApp werden veranderd, veranderde een hoop. Mensen stapten in grote getalen over naar andere apps en er werd nog eens kritisch naar gekeken. WhatsApp heeft nu zelf gereageerd.

WhatsApp geeft reactie over privacybeleid

Vorige week schreven we over de nieuwe voorwaarden bij WhatsApp. Wanneer je de chat-app opstart krijg je een scherm te zien met informatie over het nieuwe privacybeleid en hoe WhatsApp (en moederbedrijf Facebook) omgaat met je berichten. Hieruit kwam naar voren dat Facebook veel meer mogelijkheden zou kunnen krijgen tot het opslaan van gebruikersgegevens. Alle informatie hierover, lees je in het gelinkte artikel.

Vandaag heeft WhatsApp een officieel statement gepubliceerd. Er verandert niets aan je ‘normale ervaring’ op WhatsApp. De dienst laat weten dat je nog steeds veilig en privé kunt communiceren met anderen. Ten eerste omdat WhatsApp je privéberichten of oproepen niet kan zien; net als dat Facebook dat niet kan, zo stelt WhatsApp. Chats, groepen en oproepen zijn end-to-end versleuteld, en de nieuwe servicevoorwaarden veranderen daar niks aan.

Er worden ook geen logboeken opgeslagen met wie de gebruiker contact heeft. Dit wordt alleen in de app zelf gebruikt om zo de volgorde in de statusupdates (zie WhatsApp Status) te bepalen. Het wordt niet geüpload naar de server. WhatsApp legt verder uit dat gedeelde locaties altijd privé blijven en tevens voorzien zijn van end-to-end versleuteling. Je contactenlijst wordt wel geüpload naar WhatsApp-servers, maar worden volgens de chat-app nooit gedeeld met Facebook.

Verder gaat WhatsApp nog even in op het gebruik van serviceproviders, zoals winkels waarmee je contact opneemt via WhatsApp. De dienst weet dit, omdat er ook een servicebericht uitgaat, zodat de gebruiker weet dat hij of zij aan het chatten is met een dergelijke partij. Als je dit niet gebruikt, is er in principe niets aan de hand, zo stelt WhatsApp.

Toch is de argwaan vrij logisch te verklaren. Facebook zoekt zo nu en dan zeker de randen van de wet op om gegevens te verzamelen. Als we afgaan op deze informatie zal dit niet ineens radicaal veranderen. Facebook is namelijk al jarenlang eigenaar van WhatsApp. Daarnaast gelden voor de gebruikers binnen de Europese Unie andere, strengere regels rondom het privacybeleid.

