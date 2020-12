WhatsApp: omvangrijke wallpaper-update nu voor iedereen beschikbaar

Er wordt een nieuwe update uitgerold voor de chat-app WhatsApp. De nieuwste versie van de berichtendienst krijgt veel nieuwe mogelijkheden die te maken hebben met het instellen van de achtergrond. De opties zijn nu veel uitgebreider.

Grote wallpaper-update voor WhatsApp

We schreven onlangs over een groot aantal nieuwe features voor WhatsApp. Hierbij werd gewerkt aan een groot aantal nieuwe mogelijkheden die te maken hebben met het instellen van de achtergrond. Je kunt nu veel meer opties kiezen en aanpassen, en die zetten we hieronder voor je op een rijtje.

Allereerst is het vanaf nu mogelijk om voor iedere chat afzonderlijk een andere achtergrond te kiezen. Hiervoor ga je in een gesprek naar de drie puntjes bovenin beeld. Daar kies je achtergrond, en kies je vervolgens een geschikte wallpaper.

Daarnaast zijn er nieuwe achtergronden toegevoegd die je vanaf nu standaard kunt kiezen. Deze wallpapers zijn onderverdeeld in donker en licht, en passen zich ook aan als je het donkere thema in WhatsApp gebruikt. Je kunt onderscheid maken welke je wilt gebruiken in het lichtere, of in het donkere thema. Degenen die nog steeds liever kiezen voor de effen kleuren, merken op dat deze herzien zijn en verder verfijnd.

Je kunt nu eindelijk ook meer personaliseren aan achtergronden. Je kunt het motief aanpassen en de kleur aanpassen. Bij de wallpaperkeuze kun je kiezen uit ‘lichtgevend’ en ‘subtiel’ als categorieën. Alleen bij de keuze voor het donkere thema is het mogelijk om de helderheid van de achtergrond aan te passen. Daarnaast is het ook nog steeds mogelijk om natuurlijk gewoon een eigen foto in te stellen.

De nieuwe wallpapers kun je vanaf nu instellen. Dit doe je zoals omschreven door in een chat op de drie puntjes te tikken. Vervolgens kies je ‘achtergrond’ en zie je de nieuwe weergave waar je alles naar hartenlust aan kunt passen.