WhatsApp: deze nieuwe functie is vanaf nu voor iedereen beschikbaar – berichten met vervaldatum

WhatsApp heeft de apps voorzien van een nieuwe feature. Nadat eerder ‘Berichten met vervaldatum’ al werd aangekondigd, is deze nu voor iedereen te gebruiken. De feature kan handig zijn voor als je ruimte wilt besparen op je toestel, maar ook om andere redenen. Hoe werkt deze functie?

WhatsApp – berichten met vervaldatum

Wil je niet dat gesprekken tot in den treure in je geschiedenis blijven staan, of wil je juist voorkomen dat alle chatgesprekken met mediabestanden geheugen innemen? Dan kan de nieuwe functie ‘Berichten met vervaldatum’ goed van pas komen. WhatsApp heeft de nieuwe functie stilletjes toegevoegd aan de app, nadat deze eerder al aangekondigd werd.

Zowel bij groepsgesprekken als bij ‘normale’ chats kun je op de naam van het contact of de groep tikken. Vervolgens kun je naar beneden scrollen. Nieuw daar is de functie ‘Berichten met vervaldatum’, aangeduid met een klein icoontje van een klok. Door hier op te tikken krijg je de uitleg over de functie. Hier vind je de volgende omschrijving;

Berichten verdwijnen na 7 dagen als ze worden verzonden naar een chat waarvoor berichten met vervaldatum zijn ingeschakeld. Media en berichten verdwijnen niet van plekken buiten de chat of van apparaten waar ze zijn opgeslagen. Ontvangers kunnen berichten nog wel opslaan, bijvoorbeeld door ze door te sturen of een schermafbeelding te maken.

Je kunt de instelling voor iedere chat handmatig in- of uitschakelen. Standaard staat het voor iedereen uitgeschakeld. Houd er rekening mee dat chats waarbij de functie ingeschakeld is, je niet meer na 7 dagen terug kunt zoeken. Ga jij de functie gebruiken?

Eerder werd al een nieuwe opruimhulp aangekondigd voor WhatsApp, handig!