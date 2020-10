WhatsApp update: voor altijd muten en nieuwe opslagbeheerder

Word je af en toe gek van de vele meldingen binnen een WhatsApp-gesprek, zoals bijvoorbeeld die club met vrienden of vriendinnen? Voortaan biedt WhatsApp een nog betere manier aan van het muten en dempen van deze gesprekken, daarnaast is er een nieuwe opslagbeheerder.

Dempen van WhatsApp-gesprekken

In een eerdere beta-versie werden gebruikers van WhatsApp al voorzien van een nieuwe functie, en nu is hij voor iedereen beschikbaar. Het is vanaf nu mogelijk om een gesprek voor altijd onder de noemer ‘stil’ te zetten. Het muten was al mogelijk voor bepaalde tijden, maar niet voor altijd. Die optie is er nu dus wel.

Tot nu toe had je de mogelijkheid om een gesprek te dempen voor een periode van 8 uur, 1 week of 1 jaar. Na dat jaar kreeg je weer vrolijk alle notificaties binnen bij ieder nieuw bericht. Vanaf nu heeft WhatsApp de optie ‘1 jaar’ vervangen door ‘Altijd’. Dit betekent dat je gedurende de ingestelde periode geen notificaties ontvangt van die chat. Wel zie je in je berichtenlijst dat er nieuwe berichten zijn gepost, en je kunt ze ook gewoon bekijken.

Om een gesprek te dempen kun je in het chatoverzicht de desbetreffende chat ingedrukt houden, en drukken op het luidsprekertje met de streep erdoor. Een andere optie is om in een chat of groepsgesprek op de drie puntjes te tikken, te kiezen voor ‘stille meldingen’ en vervolgens de periode te kiezen.

Opslagbeheerder

Een andere nieuwe functie die vanaf nu in WhatsApp is te vinden, is de vernieuwde opslagbeheerder. Via Instellingen > Data- en opslaggebruik > Gebruikte opslag, kun je voortaan nog duidelijker zien welke gesprekken de meeste ruimte op je telefoon innemen. Door een gesprek aan te tikken zie je vervolgens de hoeveelheid en welke bestanden uitgewisseld zijn.