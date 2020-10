WhatsApp werkt aan gezichtsherkenning en verbeteringen groepsgesprekken

Opnieuw zijn er aanwijzingen opgedoken over nieuwe features waar WhatsApp aan lijkt te werken. Onder andere het ontgrendelen met het gezicht wordt mogelijk.

WhatsApp en gezichtsherkenning

Er worden nieuwe functies voorbereid voor de beroemde chat-app WhatsApp. Met de applicatie is het nu al mogelijk om de app te beveiligen met je vingerafdruk. Binnenkort moet het mogelijk gemaakt worden om de applicatie te ontgrendelen middels gezichtsherkenning. Op dit moment is die ondersteuning er nog niet. Dit is vooral handig voor toestellen die niet over een vingerafdrukscanner beschikken, maar wel over gezichtsherkenning.

Groepsgesprekken

Een andere nieuwe functie die uitgerold gaat worden, heeft te maken met het voeren van gesprekken. Als je door iemand gebeld wordt, en je neemt niet op, krijg je nu nog een melding dat je een gemiste oproep hebt. Bij groepsoproepen kan het gesprek met andere deelnemers voortgezet worden als je niet opneemt. Nieuw is dat het mogelijk wordt om op een later moment deel te nemen aan een groepsgesprek, zolang deze nog bezig is.

Het is niet bekend wanneer de nieuwe functies uitgerold gaan worden naar de app, maar de ontwikkelaars zijn ermee bezig.