WhatsApp rolt binnenkort ‘Altijd muten’ en nieuwe opslagbeheerder uit: zo ziet het eruit

WhatsApp blijft bezig met het verbeteren van de applicatie. Er zijn nu nieuwe functies toegevoegd die uitgerold worden naar de beta-versie. Dit betekent dat we deze binnenkort in de definitieve versie gaan zien.

WhatsApp met nieuwe functies

In een nieuwe beta-versie van WhatsApp kun je vanaf nu twee nieuwe functies tegenomen. Het gaat om een update die via de Google Play Store aan de beta-gebruikers wordt uitgerold. De nieuwe functies die je vanaf nu kunt gebruiken, zetten we hieronder voor je neer.

Altijd muten

Nieuw is dat je vanaf nu een chat voor altijd kunt muten. Deze optie komt op de plaats te staan van één jaar het gesprek dempen. Je krijgt dan geen notificaties binnen van nieuwe berichten in die chat. Handig, bij een drukke groepsapp bijvoorbeeld. In juli dook het bestaan van deze functie al op, nu is hij dus te vinden in de beta-versie. Je hebt nog steeds verder de keuze uit dempen voor 1 week of 8 uur.

Opslagbeheerder

Met alle bestanden, foto’s en dergelijke die doorgestuurd worden via WhatsApp, kan het geheugen van je smartphone snel(ler) vollopen. WhatsApp geeft je met de nieuwste beta-versie inzicht in het gebruikte geheugen. Zo zie je hoeveel MB (of GB) er aan materiaal opgeslagen is binnen een chat. Vervolgens kun je hierop tikken en wordt getoond wat er precies allemaal opgeslagen is. Onderin kun je kiezen voor ruimte vrijmaken, waarbij je alle of een deel van de bestanden kunt verwijderen.

Uitrol

Vooralsnog zitten de nieuwe functies alleen in de beta-versie van WhatsApp. Daar zullen ze getest en verder uitgewerkt worden. Dit betekent dat we ze binnenkort ook in de stabiele versie kunnen vinden. Wanneer dit gaat gebeuren is niet bekend.