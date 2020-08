WhatsApp komt met nieuwe functie: ‘Zoeken op internet’

WhatsApp heeft een nieuwe functie aangekondigd. Het gaat om een functie waarmee je direct kunt zoeken op internet, bijvoorbeeld om een bericht te controleren.

WhatsApp: Zoeken op internet

Er wordt een nieuwe update verspreid voor WhatsApp, waarbij je gebruik kunt maken van een nieuwe feature. In een eerder artikel schreven we al over de functie waarmee je kunt zoeken op internet, direct vanuit WhatsApp. Nu is de functie officieel aangekondigd. WhatsApp zegt het volgende over de ‘Zoeken op internet’ functie;

“Vandaag gaan we van start met een eenvoudige manier om deze berichten te controleren. Je doet dit door te tikken op een vergrootglas in de chat. Als mensen een eenvoudige manier hebben om berichten te zoeken die vaak zijn doorgestuurd, kunnen ze nieuwsberichten of andere informatiebronnen vinden over de content die ze hebben ontvangen.”

Overigens is de functie voorlopig niet in ieder land beschikbaar. WhatsApp laat weten dat de functie vanaf nu beschikbaar is in de volgende landen; Brazilië, Italië, Ierland, Mexico, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De functie komt beschikbaar op Android, iOS en WhatsApp Web.