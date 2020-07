WhatsApp update: ‘profiel delen via QR-code’ en geanimeerde stickers uit

WhatsApp heeft nieuwe functies toegevoegd aan de stabiele versie van de chat-app. Vanaf nu is het mogelijk om elkaars profiel te delen via een QR-code. De functie was eerder alleen in de testversie te vinden. Nieuw is ook de aanwezigheid van geanimeerde stickers.

WhatsApp: profiel via QR-code

In alle stilte heeft WhatsApp de mogelijkheid toegevoegd om profielen toe te voegen via een QR-code. DroidApp kwam tot de ontdekking dat naast het profiel de mogelijkheid is toegevoegd om de QR-code te scannen. Tot dusver was het enkel mogelijk om deze functie in de beta-versie te gebruiken.

Wanneer je naast je profiel op de QR-code tikt, krijg je je persoonlijke QR-code te zien. Deze kun je delen of door anderen laten scannen, zodat ze snel met je contact kunnen opnemen. Eventueel kun je, mocht hij bijvoorbeeld ongewenst gedeeld zijn, de QR-code resetten en een nieuwe aanmaken.

Via hetzelfde venster is het ook mogelijk om de QR-code van een ander profiel te scannen. Op die manier kun je snel een contact toevoegen aan je adresboek. Daarnaast kun je ook een eerder gemaakte foto met QR-code inladen om deze te importeren.

Geanimeerde stickers

Een andere nieuwe functie zijn de geanimeerde stickers. We kennen ze al jarenlang van Telegram, en vanaf nu zijn ze er ook in WhatsApp. Er is duidelijk minder keus dan bij Telegram, maar het begin is er. Via het sticker-tabblad, waar je ook de andere stickers kunt vinden, vind je de geanimeerde stickers die je kunt downloaden.

Er zijn nu zes stickerpacks die geanimeerd zijn. Je herkent deze aan het ‘play’ symbool naast de naam van het pakket. Je kunt er bijvoorbeeld geanimeerd fruit vinden of verschillende karakters.

Tot slot heeft WhatsApp de mogelijkheid toegevoegd om in een groepsvideogesprek, je op het videobeeld kunt drukken en ingedrukt te houden, om de video van de ander op maximumformaat te tonen.

Update

WhatsApp rolt de functies via een server-side update uit. Je hoeft dus geen nieuwe update uit de Google Play Store te downloaden, hoewel er wel een update beschikbaar is in de Google Play Store.

