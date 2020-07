WhatsApp update brengt 5 nieuwe functies: QR-codes, geanimeerde stickers en meer

Meer dan 2 miljard mensen maken inmiddels gebruik van WhatsApp. Daarmee is het een enorm populaire berichtendienst. Nu heeft WhatsApp 5 nieuwe functies aangekondigd.

WhatsApp met 5 nieuwe functies

Goed nieuws voor de gebruikers van berichtendienst WhatsApp. De applicatie wordt vanaf nu bijgewerkt met vijf nieuwe functies die door het team zijn ontwikkeld. Al eerder gingen er berichten rond over een aantal van deze features, nu komen ze dus naar iedereen.

Waar Telegram de geanimeerde stickers al hele lange tijd heeft, komen ze nu ook naar WhatsApp. Die functie zat er al aan te komen, maar het toevoegen gaat veel omslachtiger dan bij Telegram. Zo moet je bij geanimeerde stickers van andere partijen eerst een app uit de Play Store downloaden en vervolgens nog zelf de stickers activeren als losse pakketten. Bij Telegram regel je dit direct vanuit de app met één druk op de knop.

Alle nieuwe functies

Met de update die beschikbaar komt brengt WhatsApp nog meer nieuwe functies. Denk aan QR-codes waarmee je een contact kunt toevoegen. Ook komt het donkere thema naar WhatsApp Desktop en WhatsApp Web. Alle nieuwe functies die we gaan zien in WhatsApp hebben we hieronder voor je op een rij gezet.

Geanimeerde stickers : Stickers zijn een van de snelst groeiende manieren waarop mensen met elkaar communiceren via WhatsApp; er worden elke dag miljarden stickers verzonden. We voeren nieuwe geanimeerde stickerpakketten in die nog leuker en expressiever zijn.

QR-codes : We maken het nu nog gemakkelijker om een nieuw contact toe te voegen. Binnenkort kun je bij de ontmoeting van een nieuwe contactpersoon hun QR-code scannen om ze toe te voegen aan je contacten. Zo hoef je geen nummers meer één voor één in te tikken.

Donkere modus voor WhatsApp Web en Desktop : De enorm populaire functie Donkere modus is nu ook beschikbaar voor je computer.

Verbeterde groepsvideogesprekken : Met nu tot acht personen per videogesprek, is het nog makkelijker om je te concentreren op een bepaalde deelnemer door de video van de gewenste deelnemer in te drukken en vast te houden voor een volledige schermweergave. We hebben ook een videosymbool toegevoegd aan groepschats met acht deelnemers of minder, zodat je met één tik heel eenvoudig een groepsvideogesprek kunt beginnen.

Status beschikbaar voor KaiOS: Gebruikers van KaiOS genieten nu ook van de populaire functie waarmee je updates deelt die na 24 uur weer verdwijnen.



WhatsApp laat weten dat de update in de komende weken daadwerkelijk uitgerold wordt. Het kan dus even duren voordat deze bij iedereen beschikbaar is.