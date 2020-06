WhatsApp komt met geanimeerde stickers in nieuwe versie

WhatsApp brengt verbeteringen naar de nieuwste versie van WhatsApp. Er wordt getest met geanimeerde stickers die je kunt gebruiken. Sinds anderhalf jaar kunnen we al ‘normale’ stickers sturen via WhatsApp.

Geanimeerde stickers in WhatsApp

Sinds oktober 2018 is het mogelijk om een sticker te sturen in WhatsApp. Het werd tijd, want verschillende andere berichten-apps waren al van deze optie voorzien. Gebruikers krijgen echter binnenkort de mogelijkheid om ook geanimeerde stickers te sturen, zoals we die al lange tijd kennen van bijvoorbeeld Telegram. Het geeft een andere dimensie aan een bericht omdat het minder statisch is.

In beta-versie 2.20.194.7 heeft WhatsApp de geanimeerde stickers toegevoegd, maar met versie 2.20.194.9 is deze optie gelijk weer verdwenen. Het lijkt er dus op dat WhatsApp nog volop aan het sleutelen is aan deze functie. De stickers worden niet afgespeeld in een zogenaamde ‘loop’. Ze worden eenmalig afgespeeld en blijven daarna stilstaan. Na het scrollen kunnen ze weer opnieuw bewegen.

WhatsApp geeft je drie mogelijkheden bij de ‘animated stickers’. Je kunt ze bekijken, opslaan en verzenden. Het wordt ook mogelijk om geanimeerde stickers van derden te importeren, maar ook WhatsApp zelf zal geanimeerde stickers aanbieden. Het blijft jammer dat WhatsApp de stickers van derden via de Play Store aan laat bieden, waardoor het installeren een omslachtige klus blijft. Je moet eerst zo’n app downloaden uit de Play Store, waarna je die app opent om de stickers toe te kunnen voegen. Bij Telegram gaat dat vele malen beter en sneller.

Op dit moment kun je de geanimeerde stickers in WhatsApp dus nog niet gebruiken. Het is niet bekend wanneer de functie voor iedereen wordt toegevoegd. Niet alleen komt de functie naar Android, ook voor iOS wordt de functie voorbereid.