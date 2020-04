WhatsApp voegt Corona-stickers toe aan chat-app: zo gebruik je ze

WhatsApp heeft een nieuw stickerpack toegevoegd aan het al bestaande aanbod van stickers. Je kunt nu speciale Corona-stickers gebruiken, waarmee je bijvoorbeeld de ander een hart onder de riem kunt steken.

Corona-stickers in WhatsApp

Er is een speciale set Corona-stickers uitgebracht in WhatsApp. WhatsApp zelf spreekt van de ‘Samen Thuis’ stickers. Je kunt op deze manier op een net wat andere manier in contact blijven met anderen tijdens het COVID-19 Coronavirus. De chat-applicatie zegt over de nieuwe stickers het volgende;

“We hopen dat mensen deze stickers zullen gebruiken om hun dierbaren een hart onder de riem te steken, vooral degenen die zich geïsoleerd en eenzaam voelen en bang zijn. Met deze stickers herinner je mensen op een creatieve manier eraan om hun handen te wassen, afstand te houden en aan lichaamsbeweging te doen. Ook brengen de stickers een eerbetoon aan onze helden in de zorg en de helden in ons eigen leven.”

Het nieuwe stickerpakket is in samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gemaakt. Ze hebben informatieve, grappige of universele boodschap en kunnen barrières op het gebied van taal, leeftijd en dergelijke doorbreken, zo gelooft WhatsApp. De stickers met tekst zijn vertaald in het Engels, Arabisch, Duits, Frans, Indonesisch, Italiaans, Portugees, Russisch, Spaans en Turks.

Je kunt de nieuwe stickers op de volgende manier downloaden en gebruiken. Open een chat in WhatsApp, tik in de tekstbalk op de smiley en ga onderin naar het sticker-symbool. Vervolgens kies je rechts in dat venster op het plusje en zie je bovenaan de ‘Together at Home’ stickers. Deze kun je downloaden en vervolgens gebruiken in je chats. Een uitgebreide uitleg vind je hier.