Deze zondag gaan we terug naar het jaar 2017. In dat jaar bracht Sony haar nieuwe Xperia L1 uit. De smartphone verscheen in het meer betaalbare segment. Maar welke herinneringen kun je nog hebben aan dat toestel? Dat lees je in ‘De vergeten smartphone’.

Sony Xperia L1

Als je de naam ‘Sony Xperia L1’ hoort, begint er dan direct een lampje te branden? Waarschijnlijk niet direct. De smartphone verscheen in 2017 en was aardig populair in het meer betaalbare segment. Voor een bedrag van 200 euro, kreeg je een Android-device dat prima in zijn spullen zat.

Sony voorzag de Sony Xperia L1 van een 5,5 inch scherm met een HD-resolutie. Een quad-core processor van MediaTek hield de boel draaiende, samen met de 2GB aan werkgeheugen. Qua specificaties was het niet bepaald een gigantische hoogvlieger, maar het voorzag in de behoeften van gebruikers in dit prijssegment. Sony voorzag de telefoon van 16GB interne opslagruimte. Dit kon je zelf nog uitbreiden met een geheugenkaart.

Wit en zwart, dat waren de kleuren waar je uit kon kiezen bij dit model. In sommige regio’s kon je ook nog kiezen voor een kleurvariant van zachtroze. Opvallend waren de brede schermranden bij het toestel, voornamelijk boven en onder het scherm. Een kleine 13 megapixel cameralens bevond zich in de linkerhoek van de achterkant. Voorop zat een 5 megapixel front-camera.

Sony leverde de Xperia L1 met een USB-C aansluiting; en net als nog steeds; een 3,5 millimeter aansluiting voor een headset. De Xperia L1 werd uitgerust met een 2620 mAh batterij en Android 7.0 Nougat. Over deze Android-versie zat de eigen Xperia UI van de fabrikant. De smartphone verscheen in juni 2017 op de markt.



Sony Xperia L1 samengevat in 3 punten

Prima specs voor nette prijs

Flinke schermranden

5,5 inch scherm