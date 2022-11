Een toestel die we niet mogen vergeten in onze rubriek ‘De vergeten smartphone’ is natuurlijk de Sony Ericsson Xperia X10. Met deze smartphone wist Sony Ericsson hoge ogen te gooien. De X10 was mijn eerste Android-smartphone voor privégebruik en ik bespreek het toestel in een nieuwe aflevering van De vergeten smartphone.

Sony Ericsson Xperia X10

De Sony Ericsson Xperia X10 werd in 2010 uitgebracht en was het eerste Android-toestel van Sony Ericsson. De telefoon dook voor maart 2010 al op onder verschillende namen zoals Xperia X3 en Rachael als codenaam. Rond dezelfde periode van release van de X10 kwam ook de HTC Desire uit, deze twee toestellen waren erg aan elkaar gewaagd en dat maakte voor mij de keuze moeilijk. Het werd uiteindelijk de Xperia X10.

Het toestel was voorzien van een, voor die tijd flink, scherm met een grootte van 4,0 inch. Deze had een resolutie van 854 x 480 pixels. Opvallend was dat dit scherm een capacitief touchscreen was, zodat je hem niet met je nagel of stylus hoefde te bedienen. Onder het scherm zaten drie fysieke toetsen waartussen verlichting was te vinden. AMOLED werd hip, maar Sony bleef bij de X10 vasthouden aan het TFT-scherm.

Geen multitouch

Een nadeel van de Xperia X10 was dat het toestel geen ondersteuning bood voor multitouch. Het met twee vingers ‘pinchen’ ofwel knijpen en dus hiermee in- en uitzoomen was niet mogelijk. Later bracht Sony wel een software-update uit waarbij je multitouch kon gebruiken.

De smartphone was de voorganger van de Sony Ericsson Xperia Arc die nog mooier was qua design. De telefoon had een kunststof behuizing en lag goed in de hand door de rondingen aan de achterkant. De Micro-USB poort was afgesloten met een klepje. Aan de onderkant was er zelfs een mogelijkheid om een telefoonhanger te bevestigen aan de X10.

Sony Ericsson bracht de Xperia X10 uit in twee kleuren; glanzend pianolak wit en matzwart. Toen de Xperia X10 uitkwam was ik direct verkocht en je mag gerust weten dat ik toentertijd tig keer de promotievideo’s van de X10 heb bekeken op YouTube, zoals je die later in dit artikel zult vinden. Ik koos voor de matzwarte versie van de X10.

Mediascape en Timescape

De app met contactpersonen was uitgebreid op de X10. Zo kreeg je direct toegang tot de mailconversaties met die persoon en kon je het Facebook-, Hyves- of Twitter-profiel koppelen middels Timescape. Updates van die persoon werden dan bij hem of haar getoond.

Timescape maakte het mogelijk om social media accounts te koppelen en updates uit social media, mail, sms en dergelijke te bundelen in een strakke kaartweergave. Op papier schitterend, in praktijk ook schitterend, maar niet altijd even praktisch. Zeven jaar geleden heb ik deze video gemaakt van Timescape en Mediscape op de Xperia X10.

Een andere applicatie waar Sony vol op in had gezet was Mediascape. Hier kon je foto’s uit online accounts ophalen, zoals Facebook en Google Picasaweb. Daarnaast was het mogelijk om foto’s die je met je toestel had gemaakt te tonen. Naast foto’s werden ook video’s en muziek gebundeld in de stijlvolle applicatie. Het toetsenbord van de X10 was fijn, want die kon (uniek voor de tijd) niet alleen woorden voorspellen, maar ook hele zinnen.

Iets anders wat bijzonder was de weergave van de inkomende oproep. Je moest over een halve cirkel vegen om op te nemen, niet heel ideaal als we nu weten hoe we de telefoon opnemen, maar het zag er wel netjes uit. Gelukkig heb ik in mijn archief nog verschillende foto’s kunnen vinden van het toestel.

Met 1500 mAh accucapaciteit was de Xperia X10 voor die tijd voorzien van een flink capaciteit. Ik heb het toestel voor GSM Helpdesk mogen reviewen en de accu werd bestempeld als ‘geweldig’. Verder was er nog de single-core processor met een rekensnelheid van 1GHz en 384MB RAM-geheugen. Als we (zoals in bovenstaande video) nu de snelheid zouden hebben van die smartphone, hadden we hem al snel in de hoek gegooid.

Camera en Android

De Sony Ericsson Xperia X10 was voorzien van een 8.1 megapixel camera waarmee ik mooie foto’s kon schieten. Een front-camera was niet aanwezig op het toestel. Hoewel er wel wat aandachtspunten waren, viel de kwaliteit zeker niet tegen. De telefoon werd uitgebracht met Android 1.6 Donut en kreeg later nog de update naar Android 2.1 Eclair en Android 2.3 Gingerbread. Onderstaande foto’s tonen de Xperia X10 met Android 2.1.

Opvallend is dat Donut niet standaard ondersteuning bood voor de LED-flitser en digitale zoom, daar heeft Sony nog zelf wat aan geknutseld zodat het wel mogelijk was dit te gebruiken. Ik heb nog wat foto’s kunnen vinden die ik met de Xperia X10 heb gemaakt.

De Sony Ericsson Xperia X10 kwam op de markt met een prijskaartje van ongeveer 500 euro. Ik heb twee jaar lang plezier gehad aan het toestel, toen werd het tijd voor een nieuwe smartphone; zo gaan die dingen :).

Sony Ericsson Xperia X10 samengevat in 5 punten: