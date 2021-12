De vergeten smartphone: HTC Hero

In deze editie van ‘De vergeten smartphone’, onze mooie rubriek, gaan we aan de slag met de HTC Hero. Het was de eerste smartphone met HTC Sense en het viel op door zijn trackball. We blikken terug op de tweede vergeten smartphone; de HTC Hero.

HTC Hero

In februari 2017 begonnen we met onze rubriek ‘De vergeten smartphone’. We begonnen onze eerste aflevering met de Sony Ericsson Xperia Arc. De tweede aflevering was deze, de HTC Hero. Mooi toestel om er nog eens bij te halen.

Bij vergeten smartphones moet ik meteen denken aan mijn tweede smartphone, de HTC Hero. Het design kon gerust uniek genoemd worden. De HTC Hero had namelijk onder het scherm een “kin”. Met andere woorden, de onderste zijde van de telefoon stak uit. Onder het scherm zaten ook diverse hardware knoppen, bellen, de home-knop, de menu-knop en een knop om op te hangen.

Daaronder zaten de knoppen om terug te keren en een zoek-knop en de trackball. Ook op het gebied van software was de HTC Hero uniek. Dit was namelijk de eerste Android smartphone met de welbekende schil HTC Sense.

Trackball

Net als de eerste twee Android smartphones van HTC, de HTC G1 en de HTC Magic, had de Hero ook een trackball onder het scherm, die tevens fungeerde als notificatie lampje. Met de trackball kon je makkelijk over je scherm navigeren. Door op de trackball te klikken opende je bijvoorbeeld een app of een link.

Destijds moesten we het doen met een kleiner scherm dan dat we tegenwoordig gewend zijn. De HTC Hero had een 3,2 inch scherm met een resolutie van 480 x 320 pixels. De Hero werd aangedreven door een 528 MHz single-core processor van Qualcomm en 288 MB RAM.

Je moest het doen met 512 MB opslagruimte, wat uit te breiden was met een microSD. Aan de achterzijde van het toestel bevond zich een 5 megapixel camera. Dit was de enige camera. Een camera aan de voorzijde had de Hero simpelweg niet. De accu had een grootte van 1350mAh. In tegenstelling tot de HTC G1 en de Magic beschikte de Hero wel over een 3,5mm hoofdtelefoonaansluiting.

HTC Sense

De HTC Hero was de eerste Android smartphone die op HTC Sense draaide. Zijn beide voorgangers draaiden op de standaard versie van Android. HTC Sense zag er bijzonder strak en mooi uit. Zo was de klok/weer widget bijzonder populair. Niet alleen zag het er mooi uit, ook had HTC extra functies aan HTC Sense toegevoegd.

De Hero was de eerste smartphone die een volledige versie van de software Flash ondersteunde. Ook populair was het spelletje “Teeter’’. Door je telefoon te kantelen ging er een balletje rollen. Het doel was om het balletje in het daarvoor bedoelde gaatje te rollen. Niet alleen erg populair, ook verslavend.

De HTC Hero verscheen in juli 2009. De adviesprijs van deze smartphone lag toen op 479 euro. In Nederland werd het toestel uitgebracht in het wit en bruin.

HTC Hero samengevat in 5 punten:

Een “kin” onderaan het toestel

Trackball

3,5mm hoofdtelefoonaansluiting

HTC Sense

Geen camera aan de voorkant

Als eerst gepubliceerd op 12 februari 2017

bijgewerkt op 19 december 2021