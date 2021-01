In de jaren dat BlackBerry met haar herkenbare smartphones op de markt kwam, bracht HTC de HTC Snap uit. Een Windows Mobile toestel met een volwaardig QWERTY-toetsenbord. We bespreken deze telefoon in deze editie van ‘De vergeten smartphone’.

HTC Snap

Als je gevraagd wordt naar een smartphone van 12 jaar geleden, dan komt waarschijnlijk de HTC Snap niet als eerste in je op. Het toestel verscheen in 2009 toen HTC nog goed wist te scoren met haar toestellen. Inmiddels hangt het merk nog altijd aan een meer zijden draadje en is de aanwezigheid in Nederland te verwaarlozen. In 2009 bracht de fabrikant de HTC Snap uit. Dit toestel moest volgens de fabrikant zelf, je leven moeten vereenvoudigen. Daarnaast moest het je leven makkelijker maken terwijl je in contact blijft met anderen.

De smartphone van de Taiwanese fabrikant was voorzien van een opvallende knop; de ‘Inner Circle’. Hiermee kon je met één druk direct contact hebben met de mensen die belangrijk voor je zijn. In de e-mail app kon je bijvoorbeeld op die manier direct de berichten filteren van degenen uit deze cirkel. De telefoon was voorzien van Windows Mobile 6.1 en daar vond je een wat meer aangepaste versie van HTC overheen. Het bedienen van de telefoon ging voornamelijk middels de trackbal.

De HTC Snap bood een 2,4 inch beeldscherm met een resolutie van 320 x 240 pixels. Het volledige QWERTY-toetsenbord bestond uit vier rijen. Boven het toetsenbord zaten verschillende sneltoetsen waarmee je ook bepaalde handelingen uit kon voeren. HTC voorzag het toestel van 3G- en WiFi, al ondervonden verschillende gebruikers problemen met dat hij wel heel snel over ging van het WiFi-netwerk naar het mobiele netwerk.

Nog even wat andere details van de HTC Snap op een rijtje; er was een single-core processor met een rekenkracht van 528MHz. De specificatielijst meldt verder 192MB aan werkgeheugen en een opslagruimte van 256MB. Dit kon je uitbreiden middels een geheugenkaart. HTC plaatste op de Snap een 2 megapixel camera en voorzag hem van een 1500 mAh accu. De prijs van de telefoon lag rond de 300 euro.



HTC Snap samengevat in 3 punten: