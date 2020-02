De vergeten smartphone: HTC One M8

HTC was enkele jaren geleden nog erg geliefd met erg mooie smartphones. Inmiddels is van de Taiwanese fabrikant niet veel meer over. In deze editie van ‘De vergeten smartphone’ bespreken we de HTC One M8.

HTC One M8

We hebben in deze editie van ‘De vergeten smartphone’ de HTC One M8 gekozen. De telefoon was de opvolger van de eerste HTC One, die ook wel One M7 werd genoemd. Die komt later nog wel aan de orde in de rubriek. De HTC One M8 werd in maart 2014 aangekondigd, zo’n zes jaar geleden alweer. Begin april lag hij in de winkels.

Updates

De HTC One M8 was een bijzondere telefoon. In verschillende landen werd een HTC One M8 uitgebracht met Windows Phone. Bij ons verscheen hij in ieder geval met Android, versie 4.4.2 KitKat. Later werden er updates naar Android 5.0 Lollipop en Android 6.0 Marshmallow uitgebracht. De telefoon was uiteraard ook voorzien van HTC Sense en HTC BlinkFeed, hier vond je een overzicht van snelkoppelingen, agenda-items en social media-updates.

De Taiwanese fabrikant had de telefoon voorzien van een aluminium behuizing, welke rond was afgewerkt. Hierdoor lag het toestel extra goed in de hand, maar was hij wel wat glad. Vingerafdrukscanners werden toen nog niet toegepast in telefoons, die zagen we dus bij de One M8 ook niet terug. Wel zagen we een 5,0 inch Super LCD3 beeldscherm met een Full-HD resolutie en was er een Qualcomm Snapdragon 801 chipset.

Zes jaar geleden had een Android-smartphone nog genoeg aan 2GB werkgeheugen. Verder was er 16GB aan opslagruimte beschikbaar en een accu met een capaciteit van slechts 2600 mAh.

Camera

Qua camera werd de HTC One M8 erg negatief beoordeeld. Niet gek, want de telefoon was voorzien van een matig presterende 4 megapixel camera, en een aanvullende dieptecamera. Vooral die dieptecamera had HTC flink gepromoot, en die viel in de praktijk erg tegen. De videocamera was dan weer wel positief, maar moest 4K filmen missen. Concurrenten boden veel betere camera’s.

Concurrentie

De HTC One M8 werd door HTC uitgebracht terwijl de concurrentie hevig was. Samsung was aanwezig met de Galaxy S5, Sony met de Xperia Z2 en LG met de LG G2. Later werd door HTC nog een Google Play Edition van de M8 uitgebracht, zonder Sense.

HTC bracht de One M8 uit in Nederland waarbij het toestel een prijskaartje had van 449 euro.



HTC One M8 samengevat in 5 punten: