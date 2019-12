De vergeten smartphone: HTC One V

Alweer een poos geleden deed HTC goede zaken met haar smartphones. Ook de One-serie was hier verantwoordelijk van. In deze editie gaan we terug naar ‘De vergeten smartphone’; de HTC One V.

HTC One V

Deze smartphone is oprecht een ‘vergeten smartphone’. De HTC One V zal niet meer bij veel mensen op het netvlies geschreven staan. De smartphone zag het levenslicht op het Mobile World Congress van 2012, waar het samen met de high-end HTC One X en de HTC One S werd getoond. De smartphone had veel weg van de HTC Legend en HTC Hero, inclusief het knikje aan de onderkant. Dit moest ervoor zorgen dat de telefoon beter in de hand lag. Echter bevond de HTC One V zich in het goedkopere segment.

De HTC One V was voorzien van een 3,7 inch beeldscherm met een resolutie van 800 x 480 pixels. Onder het scherm zat de zwarte balk met touch-sensitive toetsen. Door de aluminium behuizing oogde en voelde de telefoon een stuk luxer aan dan andere smartphones in deze prijsklasse. Aan boord was verder een 1 GHz Snapdragon S2 processor van Qualcomm, 512MB aan RAM-geheugen en 4GB aan interne opslagruimte.

HTC voorzag de HTC One V van een 5 megapixel camera met autofocus en een LED-flitser. Je kon ermee in 720p HD filmen. De smartphone verscheen met Android 4.0 Ice Cream Sandwich, maar een upgrade zat er niet in voor het toestel uit Taiwan. Uiteraard was er de HTC Sense skin en was er een 1500 mAh accu aanwezig.

Toch kwam de HTC One V niet overal ongeschonden vanaf. De telefoon had weliswaar 4GB aan opslagruimte, er bleef maar 1 gigabyte over voor de gebruiker. Ook kwamen er veel berichten binnen over een steeds trager wordende telefoon. De telefoon werd wel geroemd door de prijs-kwaliteit en de aluminium behuizing.

De HTC One V werd in Nederland uitgebracht in 2012. Op het prijskaartje stond toen een bedrag van tussen de 250 en 300 euro.



HTC One V samengevat in 5 punten: