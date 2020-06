De vergeten smartphone: HTC One M7

HTC is al een tijdje niet meer heel actief met smartphones, maar daar kan binnenkort verandering in komen. HTC kwam 7 jaar geleden met de HTC One M7. En die herinneringen zijn niet allemaal positief.

HTC One M7

HTC heeft jaren geleden goede zaken gedaan met de HTC One-serie; de reden van het succes lag bijvoorbeeld bij de HTC One X. In 2013 kwam de HTC One, die ook wel One M7 werd genoemd, op de markt en was een gedurfde concurrent voor toestellen als de Samsung Galaxy S4 en Sony Xperia Z. In ons land kende de telefoon een wat latere introductie, omdat er een tekort was aan onderdelen.

Bijzonder, HTC heeft eerder goede zaken gedaan met de One X zoals gezegd, de M7 moest zorgen voor een vernieuwde comeback. Hierbij heeft HTC veel aandacht besteed aan het design met een aluminium behuizing en de toen geroemde HTC Sense-skin. Echter zorgde de hevige concurrentie, voornamelijk van Samsung, dat de telefoon het direct al zwaar kreeg.

De HTC One M7 was een stijlvol toestel met een 4,7 inch display met Full-HD resolutie. Net als bij andere HTC-toestellen had de M7 een Super LCD3-paneel. Aan boord was verder een Snapdragon 600 processor van Qualcomm. Dit was een quad-core chipset met een rekenkracht van maximaal 1.7GHz. Ook was er 2GB aan werkgeheugen beschikbaar, samen met 32GB/64GB aan opslagruimte.

Voor het maken van foto’s geloofde HTC stellig in de 4 megapixel UltraPixel camera. Hierbij werd een andere techniek voor de sensor en kon er een grote oppervlakte per pixel gebruikt worden. De HTC One M7 was één van de eerste toestellen met optische beeldstabilisatie.

HTC gaf het toestel een 2300 mAh accu mee en kwam op de markt met Android 4.1 Jelly Bean. Later werd voor de metalen smartphone een update naar Android 5.0 Lollipop beschikbaar gesteld. In HTC Sense kwamen we ook BlinkFeed tegen, een tool waarmee verschillende sociale netwerken gecombineerd werden met nieuwssites.

HTC bracht de HTC One M7 in april 2013 uit met een adviesprijs van 699 euro. Later werd deze smartphone opgevolgd door de HTC One M8, die we eerder in deze rubriek hebben besproken.

HTC One M7 samengevat in 5 punten: