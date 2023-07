De vergeten smartphone: HTC Sensation XE

De 300e editie van onze rubriek ‘De vergeten smartphone’ gebruiken we om terug te blikken op de HTC Sensation XE. Deze muziekvolle smartphone verscheen in 2011. Kenmerkend was onder andere Beats Audio.

HTC Sensation XE

De Taiwanese fabrikant HTC heeft een aardige geschiedenis van pareltjes van smartphones die in de voorbije jaren zijn uitgebracht. In onze rubriek ‘De vergeten smartphone’ en ‘De vergeten telefoon’ zijn de nodige modellen al voorbijgekomen. Denk bijvoorbeeld aan de HTC Hero, de HTC Desire en de ‘originele’ HTC Sensation. In onze 300e editie van onze wekelijkse rubriek blikken we terug op de HTC Sensation XE. Deze afkorting stond voor ‘Extended Edition’.

De HTC Sensation XE verscheen in 2011 op de markt. De telefoon viel op door zijn zwarte behuizing met vele rode accenten, waaronder in de speaker. Centraal stond Beats Audio, waarvan ook het logo op de telefoon geplaatst was. De HTC Sensation XE was daarmee voor de echte muziekliefhebber uitgebracht. Onder andere werd de Monster iBeats headset meegeleverd. Verder was er een grotere accu als verschil met de normale Sensation, net als een iets snellere processor.

HTC Sense

Aanwezig was de bekende HTC Sense-interface, welke over Android 2.3.4 Gingerbread gelegd werd. Later werd de HTC nog bijgewerkt met een update naar Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Ken je de Sense interface nog voor je halen? Met de ruitenwisser over de klok, als het op dat moment in je plaats regende? De smartphone bood 768MB aan werkgeheugen en 4GB aan interne opslagruimte. Het echte geheugen zat hem in de geheugenkaart die je kon plaatsen in het toestel. Verder was er een 8 megapixel camera aan de achterkant en een eenvoudige VGA (0,3 megapixel) camera achterop.

WiFi, Bluetooth 3.0, GPS, een FM-radio en een 1730 mAh batterij waren allemaal aanwezig. De HTC Sensation XE werd geleverd met een S-LCD scherm met een grootte van 4,3 inch. Deze bood een resolutie van 960 x 540 pixels. De processor in het toestel was een Snapdragon S3; een 1.5 GHz dual-core processor, waarmee hij iets meer overklokt was dan het model in de normale Sensation.

Opvallend was dat de telefoon niet bij iedereen even enthousiast was ontvangen. Zo verloor de telefoon soms het signaal met WiFi of het mobiele netwerk als het toestel op een bepaalde manier werd vastgehouden. Dit heet ook wel ‘death grip’. Het deed denken aan het probleem waarmee ook de iPhone 4 kampte. Echter speelde dit probleem bij lang niet iedere gebruiker.

De HTC Sensation XE kwam op de markt voor een bedrag tussen de 450 en 500 euro.

HTC Sensation XE samengevat in 3 punten