De vergeten smartphone: HTC Sensation

Voor de HTC Sensation gaan we terug naar het jaar 2011, toen HTC nog echt de aandacht trok met hun toestellen. Helaas is dat inmiddels wel anders, maar laten we niet vergeten dat HTC echt geweldige toestellen heeft uitgebracht. In deze editie van ‘De vergeten smartphone’ bespreken we de HTC Sensation.

HTC Senstion

Het is april 2011 als HTC tijdens een event in Londen de nieuwe HTC Sensation aankondigt. Het toestel was een nieuw high-end toestel van de Taiwanese fabrikant en dook in de voorgaande tijd al op onder de codenaam Pyramid. Aan boord van de smartphone was een 4,3 inch S-LCD display te vinden, een beeldschermtype waar HTC lang aan vast heeft gehouden. Deze leverde een resolutie van 960 x 540 pixels. Opvallend was toen ook de 16:9 beeldverhouding.

De HTC Sensation was de eerste smartphone van de fabrikant welke geleverd werd met een dual-core processor. Deze Snapdragon S3 processor leverde een rekenkracht van tweemaal 1.2 GHz. Er was 1GB aan opslagruimte en dit was uitbreidbaar met een microSD geheugenkaart. Tevens was de Sensation uitgerust met 768MB aan werkgeheugen. HTC presenteerde het toestel ook direct als aanval op Samsung welke goede zaken deed met de Samsung Galaxy S II. Anders dan de S2 was de HTC Sensation voorzien van aluminium.

HTC voorzag de Sensation van een 8 megapixel camera en VGA front-camera. Met de camera achterop kon ook in Full-HD gefilmd worden met stereo audio-opname. Uiteraard was er WiFi, HSDPA, Bluetooth 3.0 en GPS. Opvallend was dat de volledige aluminium behuizing achterop en een klein stuk van de bovenkant verwijderd kon worden. Zo kon je de simkaart, geheugenkaart en accu plaatsen. De accu had een capaciteit van 1520 mAh.

De HTC Sensation kwam op de markt Android 2.3 Gingerbread. Later bracht de fabrikant een update uit naar Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Uiteraard werd ook de Sensation voorzien van de eigen HTC Sense interfaceskin die we van andere HTC-toestellen kende. Voor de zomer van 2011 bracht HTC de Sensation uit in Nederland. Consumenten moesten hiervoor vrij diep in de buidel tasten. De prijs van de smartphone kwam uit op 599 euro.

Vodafone mocht het toestel als eerst verkopen in ons land. Later kwam het toestel breed beschikbaar in Nederland. Sommige gebruikers merkten een zogenoemde ‘Death Grip’ waarbij het signaal aanzienlijk minder werd of wegviel. Het probleem was echter niet zo erg als bij de iPhone 4.



HTC Sensation samengevat in 5 punten: