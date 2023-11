Waar zijn de tijden van HTC gebleven? Die liggen inmiddels toch wel ver achter ons. HTC is niet meer een serieuze speler in de smartphonemarkt. Dat was jaren geleden wel het geval. Waaronder met de HTC Desire C. We bespreken het toestel in deze editie van ‘De vergeten smartphone’.

HTC Desire C

Deze week gaan we terug naar het jaar 2012. De smartphone was volop in ontwikkeling en HTC bracht het ene na het andere paradepaardje uit. Dat zagen we ook in de Desire-reeks, waarin verschillende toestellen zoals de Desire Z, Desire X en natuurlijk de normale Desire zijn uitgebracht. In dat jaar verscheen de HTC Desire C. Qua design had het wel één en ander weg van de duurdere One-serie, toch wist de Desire C zich op eigen kenmerken te onderscheiden. De telefoon werd geplaatst in het middensegment.

De HTC Desire C was voorzien van een compact ontwerp, waar je nu niet veel meer bij voor kunt stellen. Het toestel had de afmetingen van 107,2 x 60,6 x 12,3 millimeter en woog slechts 100 gram. Het scherm was 3,5 inch groot en had een resolutie van 480 x 320 pixels. Er was een Snapdragon S1 processor van Qualcomm, welke een rekenkracht leverde van 600 MHz. Aanwezig was verder een 5 megapixel camera waarmee je ook in VGA kon filmen. Een front-camera was niet op de HTC Desire C te vinden.

Zoals vrijwel ieder ander HTC-toestel was de smartphone voorzien van de HTC Sense skin. Deze lag over Android 4.0 Ice Cream Sandwich. De echte liefhebber van smartphones van het eerste uur, kan de toffe interface vast nog wel voor zich halen. Denk aan de grote ring die je omhoog moest vegen om het toestel te ontgrendelen. Of de grote klok, de ruitenwisser die je zag als het regende, de verschillende thema’s. Het maakte de HTC Desire C, net als andere HTC-telefoons een fijn metgezel.

HTC voorzag de Desire C van 4GB opslagruimte en een werkgeheugen van 512MB. De batterij had een capaciteit van 1230 mAh en was verwisselbaar. Naast een 3,5 millimeter aansluiting was de telefoon ook uitgerust met een FM-radio… dat kon toen allemaal nog. De smartphone kwam op de markt in de kleuren zwart, wit, rood. In sommige regio’s kwam de Desire C met NFC-ondersteuning.

De HTC Desire C werd doorgaans best goed ontvangen. Zo werd de smartphone uitgebracht voor minder dan 200 euro. De bouwkwaliteit werd positief beoordeeld en mensen waren blij met de gebruikersinterface. Wel doken zo nu en dan trage momenten op, waarop het even duurde voordat het toestel de taken weer verder uitvoerde.



