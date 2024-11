De vergeten smartphone: HTC Touch Diamond

In hetzelfde jaar dat Android voor het eerst het levenslicht zag waren er al smartphones. Bijvoorbeeld de HTC Touch Diamond gebaseerd op Windows Mobile 6.1, de kleine telefoon van HTC had een hoop te bieden.

HTC Touch Diamond

In de vergeten smartphone behandelen we interessante, oude smartphones die wellicht al weer vergeten zijn. Natuurlijk hoort daar ook HTC bij. Zo ook de HTC Touch Diamond ook wel afgekort HTC Diamond geheten. De telefoon was voor haar tijd erg vooruitstrevend. Het toestel had een 2,8 inch display, 3.2 megapixel camera en 256 MB geheugen. Bij de smartphone zat ook een stylus waarmee je op het scherm kon tikken. Het fraaie design doet zijn naam eer aan want aan de achterzijde was het patroon van een diamant te herkennen.

Uniek aan de HTC Touch Diamond was de TouchFlo 3D interface waarmee een heel scala aan extra informatie zichtbaar werd voor de gebruiker. Het startscherm toonde de herkenbare HTC klok die ook in latere toestellen te herkennen was. Ook een fraaie weer widget ontbrak niet op de telefoon. Het was in de TouchFlo interface ook mogelijk om door een waaier van contacten te scrollen.

Niet het standaard Internet Explorer van Windows Mobile maar Opera Mobile was de standaard webbrowser op de HTC Touch Diamond. Ook werd de telefoon geleverd met een YouTube applicatie waarmee je filmpjes kon bekijken van het toen nog vrij jonge YouTube. Verder werd de HTC Diamond geleverd met een herkenbaar spelletje “Teeter” die ook op latere toestellen te vinden was. Bij Teeter moest je een balletje rond bewegen door een parcours.

Qua connectiviteit was de telefoon van alle gemakken voorzien, zo had het toestel ondersteuning voor 3G HSDPA. Ook WiFi en Bluetooth zijn aanwezig op het toestel. De weg kwijtraken was eigenlijk onmogelijk want ook een GPS module ontbreekt niet.

Het toestel was erg populair en HTC wist er ook binnen zes weken 1 miljoen exemplaren van te verkopen. Hierdoor was het bedrijf genoodzaakt om haar initiële verwachtingen flink bij te stellen. De HTC Touch Diamond kreeg later ook nog een Pro-variant waarbij een uitschuifbaar toetsenbord aanwezig was.

De HTC Touch Diamond in 5 punten: