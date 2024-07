Een toestel die je waarschijnlijk niet meer heel scherp op je netvlies hebt staan; de HTC Smart. Deze telefoon werd echter Smart genoemd, heel ‘smart’ was ‘ie dan weer niet. We bespreken hem vandaag in ‘De vergeten telefoon’.

HTC Smart

In een tijd waarin de smartphones met Android (en Windows Mobile) erg populair waren, bracht HTC een opvallend toestel uit. Het was de HTC Smart die in 2010 werd uitgebracht, een combinatie tussen een telefoon en een smartphone. Het toestel werd geleverd met een op Linux-gebaseerd Brew Mobile-platform.

Een smartphone was het dus niet, en daty kwam onder andere doordat zelfs WiFi ontbrak op de telefoon. HTC gaf de Smart ook geen mogelijkheid mee om te multitasken, de camera had geen autofocus en de browser werd niet heel positief ontvangen, doordat deze nogal traag was.

Wat had de HTC Smart dan wel? Een 2,8 inch resistief touchscreen met QVGA-resolutie. De telefoon bood maximaal een EDGE-verbinding en beschikte over een 300 MHz single-core processor, met 256MB aan werkgeheugen en 256MB aan opslagruimte. Je kon dit uitbreiden met een geheugenkaart van maximaal 16GB. De camera was een 3,2 megapixel camera.

Nog even over het Brew Mobile platform. Dit was een platform van Qualcomm. Er was een app-winkel, maar die werd zeer beperkt ondersteund op de Smart. De HTC Smart was ook voorzien van een aangepaste versie van HTC Sense, en deze skin kennen we natuurlijk van andere Android-modellen. Je kon werken met stijlen, zodat je bijvoorbeeld tijdens je werk een andere widget en achtergrond te zien kreeg.

De HTC Smart kwam naar Nederland voor een bedrag van net wat meer dan 150 euro.



HTC Smart samengevat in 3 punten