In deze editie van ‘De vergeten smartphone’ bespreken we de in 2009 uitgebrachte HTC Tattoo. Voorzien van een compact design, een opvallend klein scherm en een voor toen erg lage prijs wist HTC een interessant toestel op de markt te zetten. We praten je helemaal bij over de HTC Tattoo.

HTC Tattoo

In de herfst van 2009 bracht HTC de HTC Tattoo op de markt. Het was de eerste smartphone die standaard met Android 1.6 Donut werd geleverd. Over deze versie van Android had HTC hun bekende mooie skin gebouwd: HTC Sense. Het toestel kreeg overigens de naam Tattoo mee, omdat je de cover kon verwisselen voor allerlei fancy covers en had een compact uiterlijk.

Doordat de HTC Tattoo zo compact was had het toestel één groot nadeel: door de afwijkende beeldverhouding en resolutie konden niet alle applicaties geïnstalleerd worden. Het scherm was 2,8 inch groot en had een resolutie van 240 bij 320 pixels. Omdat niet alle ontwikkelaars hun apps hadden aangepast aan dit schermformaat, was het dus niet mogelijk om alle apps te installeren die er voor andere toestellen wel beschikbaar waren.

Onder het scherm waren de hardware knoppen geplaatst. De Tattoo had slechts één camera. Deze was achterop het toestel geplaatst en schoot foto’s in een resolutie van 3,15 MP. Deze werden opgeslagen op het interne geheugen van het toestel dat 512MB groot was. Dit geheugen was uit te breiden met een SD-kaart. Het werkgeheugen was 256MB groot en de processor had een kloksnelheid van 528 MHz.

De HTC Tattoo moest het doen met een 1100 mAh accu. Helaas was de accu nogal matig ten opzichte van andere toestellen uit die periode. Het toestel ondersteunde HSDPA netwerken en uiteraard ook GPS, WiFi en Bluetooth 2.0. Ook was er een FM-radio op het toestel te vinden. De HTC Tattoo werd op de markt gebracht voor 299 euro. Dit was voor die tijd niet duur te noemen.

HTC Tattoo samengevat in 5 punten: