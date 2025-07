Streaminggids juli 2025: nieuw op Videoland, Netflix en meer

Videoland, Netflix en andere streamingdiensten komen met nieuwe content in de maand juli. DroidApp zet iedere maand op een rij, welke nieuwe titels worden toegevoegd. Een overzicht krijg je in de DroidApp Streaminggids van juli 2025.

Streamingtips voor juli

Hopelijk wordt het een mooie zomer, en dus zal je waarschijnlijk minder tijd brengen voor de televisie. Maar wil je toch even een avondje ontspannen met je favoriete streamingdienst, dan is er goed nieuws. Ook in de maand juli worden nieuwe titels toegevoegd. We geven je een overzicht in deze Streaminggids.

Netflix

In de maand juli staat Netflix weer vol verse titels die je bingehart sneller laten kloppen! Zo duik je vanaf 1 juli meteen in spannende docu’s als Attack on London en Trainwreck: The Cult of American Apparel, en kun je op 2 juli genieten van de actiefilm The Old Guard 2. Sportliefhebbers kunnen hun hart ophalen met Tour de France: Unchained seizoen 3 en de comeback van Quarterback op 3 juli. Verder is het eindelijk tijd voor The Sandman seizoen 2 én krijg je een flinke dosis verhalen in de Trainwreck-reeks, van Balloon Boy tot Storm Area 51. Comedyfans lachen mee met Nate Jackson, en voor nostalgie is er Happy Gilmore 2. Kortom: zet je airco aan, gooi je benen omhoog en laat juli maar komen!

Videoland

Videoland is ook een populaire streamingdienst in Nederland. Deze maand gaat het los met een nieuw seizoen B&B Vol Liefde. Het is alweer het vijfde seizoen, welke op de streamingdienst is te vinden vanaf 14 juli. Ook zijn er nieuwe K3-titels, Mees Kees op eigen benen en NCIS.

HBO

HBO voegt verschillende nieuwe titels toe in juli. Vanaf 11 juli duik je in Rage, een nieuwe dramaserie vol emotie, humor en maatschappijkritiek. Liever true crime? Dan mag je de docu Kim Kardashian Diamond Heist (15 juli) niet missen, over de beruchte juwelenroof in Parijs met “opa-overvallers” in de hoofdrol. Muziekfans zitten goed met Billy Joel: And So it Goes (vanaf 19 juli), een intiem portret van de legendarische zanger. Verder verschijnen er boeiende titels als Jenni Hermoso vs. Luis Rubiales, Quarter Ton Teen en Sinners, én kijk je live mee met toptennis op Wimbledon en het spektakel van de Tour de France.

Disney+

Bij platform Disney+ zien we een ook nieuwe titels. Vanaf 11 juli duik je weer in het kleurrijke monsterwereldje van Z-O-M-B-I-E-S 4: Dawn of the Vampires, waar vampiers en daglopers elkaar flink in de haren vliegen. Hou je van futuristische actie? Dan is BULLET/BULLET (16 juli) iets voor jou, een animatieserie vol robots, achtervolgingen en wereldbedreigende geheimen. En voor een avontuurlijke reis met een wetenschappelijke twist is er Washington Black (23 juli). Verder ontdek je in Jaws @ 50 alles over de iconische haai én zie je Miley Cyrus van haar mooiste kant in Something Beautiful (30 juli).

Amazon Prime Video

Op Amazon Prime Video wordt juli een maand vol liefde, tranen en Nederlandse trots! Zo keert de iconische Bridget Jones terug in Mad About the Boy (23 juli), waarin ze als alleenstaande moeder opnieuw het datingleven induikt. Liefhebbers van young adult drama kunnen hun hart ophalen met het derde én laatste seizoen van The Summer I Turned Pretty (16 juli), waarin Belly moet kiezen tussen twee broers en haar eigen toekomst. En dichter bij huis krijg je een intieme blik achter de schermen bij popfenomeen Roxy Dekker in de muziekdocu Ik Ben Roxy (11 juli).