Streaminggids februari 2026: nieuw op Videoland, Netflix, Disney+ en meer

Nieuwe maand, nieuwe titels. Verschillende streamingdiensten hebben hun overzichten gedeeld, met wat er nieuw is komende maand. De nieuwe titels die in februari toegevoegd worden, zetten we op een rij in een nieuwe editie van de Streaminggids.

Streamingtips voor februari

Wil je de dagen in februari doorbrengen op de streamingdiensten, dan is er goed nieuws. In februari worden namelijk weer de nodige nieuwe titels toegevoegd. Films, series en programma’s worden in de komende 28 dagen toegevoegd. Vorige maand werden ook al de nodige nieuwe films en series geplaatst. Wat de nieuwe titels van februari zijn, zetten we in deze Streaminggids op een rij.

Videoland

Videoland staat in het teken van verschillende nieuwe seizoenen. Vanaf 2 februari is er het derde seizoen van Lubach, begint eind van de maand een nieuw seizoen van Kopen Zonder Kijken, de Slechtste Chauffeur van Nederland en Only Joling. Vanaf 2 februari kun je op Videoland de Original-serie Willem-Alexander en Maxima bekijken. Ook Echte Meisjes in de Jungle komt terug, net als H3L.

Netflix

Netflix zet je kijkagenda in februari meteen vol. Op 1 februari verschijnen complete reeksen van Bones, gevolgd door Animal Kingdom op 3 februari. De eerste echte piek komt op 5 februari, met onder andere The Lincoln Lawyer seizoen 4, plus nieuwe titels als Cash Queens en Unfamiliar. Halverwege de maand gaat het tempo omhoog met Love Is Blind seizoen 10 (11 februari) en The Night Agent seizoen 3 op 19 februari. Films ontbreken ook niet: Firebreak staat klaar op 20 februari, net als meerdere nieuwe series. Het slotstuk is voor Bridgerton seizoen 4B op 26 februari, terwijl je tussendoor ook nieuwe cabaretshows, documentaires en kids-titels kunt meepakken.

Disney+

Kijkers van Disney+ hoeven zich ook niet te vervelen. De maand trapt af op 4 februari met The Muppet Show, gevolgd door de film Ella McCay op 5 februari. Daarna is het uitkijken naar 10 februari, wanneer The Artful Dodger terugkeert met seizoen 2. Het slotstuk van de maand is voor Paradise, dat op 23 februari verdergaat met een nieuw seizoen. Handig om te weten: dit overzicht is nog niet compleet, want Disney+ vult de maand traditiegetrouw aan met extra afleveringen en verrassingen.

Amazon Prime Video

Ook bij Amazon Prime Video staat februari bomvol nieuwe releases. De maand begint op 2 februari met Augurk Aan Zee en krijgt al snel vervolg met films als Sidelined 2: Intercepted (5 februari) en de documentaire Finding Harmony: A King’s Vision op 6 februari. Realityfans kunnen 9 februari omcirkelen voor de start van Frank’s Veiling, terwijl thrillerserie Cross terugkeert met seizoen 2 op 11 februari. In de laatste week van de maand volgen nog titels als The Bluff (25 februari) en Man on the Run en Open Casa XL seizoen 2 op 27 februari. Tussendoor stream je ook meerdere live voetbalwedstrijden, dus vervelen is deze maand geen optie.

HBO Max

Abonnee van HBO Max? De maand februari wordt flink gevuld door de streamingdienst. De maand start op 2 februari met The Wonderfully Weird World of Gumball seizoen 2, gevolgd door de gloednieuwe serie Outlander: Blood of my Blood op 5 februari. Halverwege de maand komen er volop nieuwe titels bij, met Neighbors (14 februari), het tweede seizoen van Like Water for Chocolate op 15 februari en een nieuw seizoen van Last Week Tonight with John Oliver vanaf 16 februari. Rond 20 februari verschijnt er een hele lading films en series tegelijk, waardoor je kijklijst in één klap flink groeit.

In de laatste week van februari schakelt HBO Max nog een versnelling hoger. Op 21 februari gaat Charlotte’s Web van start, gevolgd door Lost Women of Alaska op 26 februari. Het slotstuk is voor 28 februari, met onder andere It Ends With Us, een nieuwe comedy special en live sport zoals UFC-events en wielrennen. Daarnaast kijk je de hele maand naar de Olympische Winterspelen in Milaan–Cortina.