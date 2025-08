Streaminggids augustus 2025: nieuw op Videoland, Netflix en meer

De zomer stelt dit jaar nog vrij vaak teleur. Met de regenachtige dagen kun je mooi je vermaken op de streamingdiensten. In augustus worden verschillende nieuwe titels toegevoegd aan bijvoorbeeld Videoland en Netflix. DroidApp zet de nieuwe titels op een rij in de Streaminggids van augustus 2025.

Streamingtips voor augustus

Hoewel de zomer op papier in volle gang is, is daar buiten lang niet altijd wat van te merken. DroidApp heeft een nieuw overzicht voor je met de streamingtips van augustus, zodat je je ook goed op de bank kunt vermaken. Welke nieuwe series en films worden toegevoegd?

Netflix

Netflix-gebruikers kunnen genieten van verschillende nieuwe titels voor series en films. In augustus kun je op Netflix weer heel wat nieuwe seizoenen en series verwachten. Vanaf 6 augustus keert Wednesday terug in seizoen 2 van de populaire serie: duisterder, absurder en met nieuwe bedreigingen die haar tot het uiterste drijven. Op 13 augustus start Young Millionaires, waarin vier tieners uit Marseille samen de loterij winnen, maar hun fortuin niet zomaar kunnen opeisen, een verhaal over vriendschap, ambitie en volwassen worden.

SWAT seizoen 7 verschijnt op 17 augustus en brengt opnieuw intense actie en persoonlijke dilemma’s voor Hondo en zijn team. Op 21 augustus volgt Hostage, een politieke thriller waarin de nieuwe Britse premier niet alleen met internationale crises maar ook met de ontvoering van haar man te maken krijgt. Maandafsluiter is My Life with the Walter Boys seizoen 2 op 28 augustus, waarin Jackie probeert haar leven opnieuw op te bouwen terwijl oude conflicten en nieuwe romances de familie Walter opschudden. Verder kun je vanaf 5 augustus er terecht voor SEC Football: Any Given Saturday. Negen dagen later, op 14 augustus is het tijd voor She The People.

Videoland

Zit je nog middenin B&B Vol Liefde? Het is tijd voor nieuwe titels bij Videoland! Niet alleen series en films, maar ook programma’s. Zo is Te Land, Ter Zee en In de Lucht terug vanaf 30 augustus. Augustus brengt op Videoland een mix van actie, reality en drama. Vanaf 1 augustus beleef je de adrenaline van straaljagergevechten in Top Gun: Maverick, waarin Tom Cruise als Maverick nog één laatste missie vliegt. De Roelvinkjes seizoen 4 start op 8 augustus en laat je weer meekijken met het wel en wee van Dries en zijn familie, inclusief nieuwe uitdagingen, humor en een vleugje familiedrama.

Op 22 augustus gaan bekende gezichten de strijd aan met de wildernis in Echte Jongens op Safari seizoen 1, een survivalshow in de Keniaanse jungle. GTST keert terug met seizoen 36 op 28 augustus, vol nieuwe intriges, familiedrama en antwoorden op de laatste cliffhanger. De maand sluit af met Briljante Breinen op 31 augustus, waarin acht slimme kandidaten strijden om de titel ‘Briljantste Brein van 2025’ onder leiding van Linda de Mol. Het tweede seizoen van I Kissed A Boy UK is ook vanaf nu te streamen.

HBO Max

Op HBO Max staan in augustus drie opvallende nieuwkomers voor je klaar. Vanaf 1 augustus kijk je naar Final Destination Bloodlines, waarin studente Stefani probeert een familievloek te doorbreken om een gruwelijk lot af te wenden. The Yogurt Shop Murders verschijnt op 4 augustus en duikt in een nooit volledig opgeloste viervoudige moord in Austin, met indringende interviews en nieuwe vragen over rechtvaardigheid. Op 22 augustus start Peacemaker seizoen 2, waarin de antiheld wordt geconfronteerd met een parallel universum en oude trauma’s, als eerste live-action serie binnen het nieuwe DC Universe. Daarnaast komen er deze maand nog veel meer films, documentaires, comedyshows en sportevenementen naar de streamingdienst, waaronder How to Survive a Shark Attack, Juf Braaksel en de Geniale Ontsnapping, Hard Knocks: Training Camp with the Buffalo Bills en live-uitzendingen van UFC, golf, wielrennen en de US Open.

Amazon Prime Video

In augustus breidt Amazon Prime Video het aanbod flink uit met nieuwe films en series. Zo zie je Eddie Murphy en Pete Davidson in The Pickup (6 augustus), waarin een routineklus voor twee waardetransportchauffeurs compleet uit de hand loopt. Op 27 augustus start The Terminal List: Dark Wolf, een prequel die het verhaal vertelt van Ben Edwards en zijn overstap van Navy SEAL naar de geheime CIA Special Operations. Verder keren twaalf influencers terug in Good Luck Guys: Overleven Zonder Filter seizoen 3 (28 augustus), waar ze opnieuw moeten zien te overleven op een verlaten strand. Andere titels die je deze maand kunt verwachten zijn onder meer Tauras! (7 augustus), Butterfly (13 augustus), Sausage Party: Foodtopia seizoen 2 (13 augustus), The Map That Leads To You (20 augustus), 007: Road to a Million (22 augustus) en Upload seizoen 4 (25 augustus).

Disney+

Disney+ voegt in augustus 2025 weer nieuwe films en series toe aan het aanbod. Zo kun je vanaf 13 augustus kijken naar Alien: Earth, waarin een jonge vrouw en een groep soldaten een angstaanjagende ontdekking doen na een mysterieuze crash van een ruimteschip. Op 15 augustus start seizoen 2 van Limitless with Chris Hemsworth, waarin de acteur opnieuw grenzen verlegt om te ontdekken hoe we gezonder en beter kunnen leven. Later in de maand, op 20 augustus, verschijnt The Twisted Tale of Amanda Knox, een serie gebaseerd op het waargebeurde verhaal van een jonge vrouw die ten onrechte werd veroordeeld en vecht voor gerechtigheid. Verder zie je deze maand onder andere King of the Hill seizoen 14 (8 augustus) en Eyes of Wakanda seizoen 1 (27 augustus).

Pathé Thuis

Bij Pathé Thuis kun je ook weer volop nieuwe films streamen. Zo zie je Nicolas Cage in The Surfer (13 augustus), waarin een vader tijdens een surftrip met zijn zoon in een psychologisch kat-en-muisspel belandt. Het slotstuk van de Mission: Impossible-reeks, The Final Reckoning (19 augustus), brengt Ethan Hunt terug voor zijn gevaarlijkste missie ooit, terwijl de animatiefilm How to Train Your Dragon (13 augustus) je meeneemt naar een eiland waar een onwaarschijnlijke vriendschap tussen een Viking en een draak ontstaat. Verder verschijnen titels als Diablo (1 augustus), Three Kilometres to the End of the World (6 augustus), L’Amour Ouf (7 augustus), de documentaire Wick Is Pain (11 augustus) en de oorlogsfilm White Bird (20 augustus).