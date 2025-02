KPN introduceert nieuwe voordelen voor klanten: gratis streamingdiensten

Provider KPN heeft goed nieuws voor bestaande klanten met een abonnement. Het bedrijf heeft bekend gemaakt dat het klanten die meerdere diensten afnemen, verder gaat belonen. Hiervoor is er al het Combivoordeel, maar dit wordt uitgebreid met cadeautjes in de vorm van gratis streamingdiensten of iets anders.

Klanten van KPN krijgen cadeau

De ruim 1,3 miljoen klanten van KPN, die hun vaste en mobiele abonnement combineren, kunnen kiezen voor een nieuw cadeau. De groengekleurde provider breidt voordelen voor bestaande klanten verder uit. Waar het eerder al Combivoordeel aanbood, in de zin van Keuzevoordeel. Dit kan bijvoorbeeld een abonnement zijn op een streamingdienst zoals Netflix, ESPN of HBO Max. Maar ook andere diensten kunnen gekozen worden, als je nog meer combineert.

De cadeaus waar je recht op hebt, worden bepaald middels levels. Dit is weer afhankelijk van de producten die je afneemt bij KPN. Sowieso dien je producten te combineren; internet en mobiel. De bestaande voordelen zoals tot 7,50 euro korting en dubbele data blijven bestaan, zo benadrukt KPN. Ditzelfde geldt voor het Pluspakket voor TV-kijkers. Nieuw daarbij is dat je verschillende levels hebt, bestaande uit Level 1, Level 2 en Level 3. In welk level je zit, is afhankelijk van de diensten die je afneemt, waarbij je punten krijgt. Heb je internet en mobiel dan heb je geen punten, maar is er in hetzelfde huishouden een extra mobiel abonnement, heb je vier extra punten, waardoor je in Level 2 uitkomt. Heb je dan ook nog TV+, Google One en bijvoorbeeld Spotify met KPN, dan zit je aan 8 punten, en zit je in Level 3.

Gratis Netflix

Level 1 geeft je de bekende voordelen, samen met de mogelijkheid om te kiezen uit Netflix Basic, ESPN Compleet of 1Password. In Level 2 krijg je bij televisie het Gratis Opnemen pakket erbij. Daarnaast heb je keuzevoordeel, waarbij je kunt kiezen uit Netflix Basic, ESPN Compleet, 1Password voor het beheren van wachtwoorden, HBO Max Standaard of Disney+ Standaard. In Level 3 krijg je servicepakket Service Plus erbij, net als Netflix Standaard, ESPN Compleet, HBO Max Standaard, Disney+ Standaard of Videoland Premium.

Wil je precies zien welke voordelen je krijgt, bekijk dan de afbeelding in dit artikel. Daar zie je ook welke punten je voor welke dienst krijgt. Via de Mijn KPN-app kun je direct het gekozen cadeau kiezen. Een bestaand Netflix-abonnement kun je ook op die manier direct omzetten naar Netflix via KPN. Wil je een ander soort Netflix abonnement, dan kun je tegen bijbetaling ook een andere abonnementsvorm van Netflix kiezen.

Heb je nog geen abonnement bij KPN; je kunt je hier aanmelden bij KPN voor mobiel en voor thuisdiensten.