KPN verhoogt op eigen houtje databundels klanten, maar ook de prijs

Zonder dat klanten er wat over te zeggen hebben gehad, verhoogt KPN de databundels van klanten. Dat doen providers wel vaker, maar dan zonder extra kosten. Dat is nu bij KPN echter niet het geval.

KPN verhoogt bundels en prijzen

Klanten met een mobiel abonnement bij KPN kunnen te maken krijgen met een wijziging die KPN heeft doorgevoerd. Het gaat om een geselecteerde groep gebruikers waarbij KPN de databundels vergroot. Dit doen providers wel vaker, maar dat gebeurt doorgaans dan gratis. De verandering die KPN nu doorvoert wordt echter wel doorbelast naar klanten.

De collega’s van Tweakers zeggen dat bij sommige klanten in januari of februari de databundel vergroot wordt. Hiervoor wordt een bedrag doorberekend van 1,25 euro per maand. Opvallend is dat klanten hierin weinig keuze hebben. Degenen die er geen interesse in hebben zouden volgens KPN ‘naar een ander passend abonnement’ kunnen kijken.

KPN stelt dat het dataverbruik van klanten toeneemt. Om daarop in te spelen wordt sommige klanten een grotere databundel aangeboden tegen een klein bedrag extra, zo zegt de fabrikant tegen Tweakers. De bundels worden vergroot met 10, 30 of 50GB.