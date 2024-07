Simyo wijzigt tarieven en stopt met Dubbele Data bij KPN-voordeel

Telecomprovider Simyo voert wijzigingen door in de mobiele abonnementen die het bedrijf aanbiedt. Hierbij stopt het bedrijf met de gratis Dubbele Data die klanten krijgen die hun mobiele abonnement combineren met KPN, XS4ALL of Telfort. Wel krijgen deze klanten andere voordelen.

Wijzigingen bij Simyo

Het abonnementenaanbod van Simyo verandert. De telecomprovider stopt met het aanbieden van de 12GB bundel, en introduceert daarbij wel de bundel met 20GB aan data. De wijzigingen gelden voor nieuwe klanten. Degenen die voor 22 juli 2024 een abonnement hebben afgesloten, behouden de voordelen die destijds golden voor deze klanten.

De grootste verandering zit in het voordeel van Dubbele Data. Dit ontvangen klanten die een mobiel abonnement afsluiten bij Simyo, en daarbij een vast internetcontract hebben bij KPN, XS4ALL of Telfort. Hiervoor werd, welke bundel je ook koos, de databundel automatisch verdubbeld, zonder kosten. Dat gaat nu veranderen. Hoe lager de bundel, hoe minder data je extra krijgt, hoe hoger, hoe meer data.

We hebben het voor de duidelijkheid hieronder op een rijtje gezet. De tweede databundel (schuingedrukt) krijg je gratis als je je mobiele Simyo-abonnement combineert met vast internet van KPN, XS4ALL of Telfort.

2 GB + 2 GB = 4 GB

+ 2 GB = 4 GB 6 GB + 4 GB = 10 GB

+ 4 GB = 10 GB 10 GB + 6 GB = 16 GB

+ 6 GB = 16 GB 15 GB + 8 GB = 23 GB

+ 8 GB = 23 GB 20 GB + 10 GB = 30 GB

Simyo benadrukt dat de aansluitkosten nog steeds gratis zijn. Wel zijn er wijzigingen in de databundels. De prijs van de 10GB bundel stijgt met een euro per maand, die van 15GB wordt twee euro per maand goedkoper. De bundel van 20GB kost 7,00 euro per maand. Alle bundels staan verzameld op de website van Simyo.