KPN vernieuwt mobiele abonnementen: keuze uit zes bundels

KPN heeft per vandaag veranderingen aangekondigd in haar mobiele abonnementen. Volgens KPN worden hiermee de mogelijkheden van het 5G-netwerk beter benut. Je kunt bijvoorbeeld kiezen uit drie Unlimited-abonnementen.

KPN met nieuwe abonnementen

De mobiele abonnementen bij KPN gaan op de schop. De provider kondigt drie standaardbundels aan, en kiest er daarnaast voor om de klant keuze te geven uit drie onbeperkte Unlimited-abonnementen. Volgens de groengekleurde provider moeten de nieuwe abonnementen er voor zorgen dat klanten alles uit het 5G-netwerk kunnen halen.

Allereerst de standaard bundels. Deze zijn er met 0GB, 12GB (in plaats van 6GB) en 24GB (voorheen 12GB). De bundels komen met 300 Mbit/s als maximale snelheid. Klanten kunnen kiezen voor een abonnement van 1 maand, 12 of 24 maanden. Standaard zijn de bundels met onbeperkt bellen en sms’en, maar voor 1,00 euro per maand korting krijg je in plaats van onbeperkt, 150 minuten/sms per maand.

KPN noemt de prijzen van deze nieuwe drie bundels; €12,50 voor de 0GB bundel, €16 voor de bundel met 12GB internet en 18,50 euro voor de bundel met 24GB internet. Normaal liggen de prijzen 2,50 euro hoger, maar nu geldt een aanbieding.

Unlimited

Op het gebied van de onbeperkte Unlimited-abonnementen gaat er ook wat veranderen. KPN volgt daarmee het model van telecomprovider Odido, en biedt verschillende Unlimited-abonnementen aan. Voor 22,50 euro krijg je de Unlimited50-bundel met alles onbeperkt, met een maximale snelheid van 50 Mbit/s. Het Unlimited300 abonnement geeft een snelheid van maximaal 300 Mbit/s en kost je 25,00 euro. Tot slot is er voor 27,50 euro per maand nog het SuperUnlimited-abonnement met een maximale snelheid van 600 Mbit/s. De prijzen liggen normaal tot 7,50 euro hoger, maar nu geldt een aanbieding.

Er zijn nog een aantal verschillen. Dagelijks kun je voor 20GB aan data verstoken, waarna je een aanvuller dient te activeren als je die dag meer data nodig hebt. Bij het Unlimited50 abonnement kun je 40GB per maand in de EU roamen en kun je 40GB aan MB’s delen aan gezinsleden. Die laatste twee zijn anders bij andere Unlimited-abonnementen. Dit is 50GB (roamen en MB’s delen) bij het Unlimited300 abonnement en 75GB bij het SuperUnlimited abonnement.

Maandelijks kunnen klanten het abonnement aanpassen. De nieuwe abonnementen zijn vanaf nu beschikbaar via de website van KPN. Daar vind je alle informatie over de nieuwe abonnementen. Verder kun je de bundels afsluiten bij Belsimpel en Mobiel.