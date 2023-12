KPN TV+ app gelanceerd: nieuwe app met integratie streamingdiensten

KPN lanceert de nieuwe KPN TV+ app. Deze applicatie zal op termijn de bekende KPN TV app vervangen. Met de nieuwe applicatie kun je niet alleen live televisie kijken, maar ook streamingdiensten integreren en genieten van verbeterde functionaliteit.

KPN TV+ app verschenen

KPN lanceert haar nieuwe KPN TV+ app, die op termijn de bestaande KPN TV app zal vervangen. Deze applicatie biedt gebruikers de mogelijkheid om live tv te kijken en al favoriete streamingdiensten op één scherm te verzamelen. De nieuwe app richt zich op het vereenvoudigen van het zoekproces naar films en series, terwijl het ook gepersonaliseerde aanbevelingen biedt op basis van kijkgedrag. We hebben de nieuwe functies en opties op een rijtje gezet.

All-in-one entertainment hub

De KPN TV+ app gaat verder dan alleen lineaire tv-uitzendingen. Het integreert alle grote streamingdiensten in één applicatie. Hierdoor kunnen gebruikers alle beschikbare content van deze streamingdiensten vinden en afspelen, op voorwaarde dat ze een abonnement of account hebben bij de desbetreffende dienst. Zodra een programma is geselecteerd, wordt de gebruiker direct doorverwezen naar de eigen app van de betreffende streamingdienst.

Verbeterde zoekfunctie

Het vinden van specifieke films of series wordt vereenvoudigd dankzij de geoptimaliseerde zoekfunctie. Met een klik op het zoek-icoon rechtsboven kunnen gebruikers gemakkelijk door content zoeken, niet alleen binnen de KPN TV+ app, maar ook over alle streamingdiensten heen. Zelfs YouTube-content kan worden gevonden en afgespeeld binnen de app.

Personalisatie op maat

De app ondersteunt meerdere profielen, waardoor elk lid van het huishouden zijn eigen profiel kan aanmaken (maximaal 8 profielen). Deze profielen kunnen naar eigen voorkeur worden ingesteld met een profielfoto, favoriete zenders en een kijklijst. Zo staat de favoriete content altijd centraal. Bovendien kunnen gebruikers leeftijdsrestricties instellen, wat ideaal is voor kinderprofielen.

Handige kijklijst en aanbevelingen

Gebruikers kunnen programma’s, series en films met één druk op de knop toevoegen aan hun kijklijst, waardoor deze gemakkelijk kunnen worden teruggevonden. Dit geldt ook voor content van streamingdiensten. Bovendien biedt de app gepersonaliseerde aanbevelingen op basis van het kijkgedrag van gebruikers, om nieuwe content voor te stellen die past bij het profiel.

Verbeterde TV-gids en sociale interactie

De nieuwe gids in de app biedt een overzichtelijk beeld van beschikbare content, zowel terugkijken als live en toekomstige uitzendingen. Gebruikers kunnen inzoomen en uitzoomen om snel te zien wat er op dat moment beschikbaar is.

Ook is er ruimte voor sociale interactie binnen de app. Gebruikers kunnen vriendschapsverzoeken sturen naar familie en vrienden die ook de KPN TV+ app gebruiken, en zo gemakkelijk programma’s delen en aanbevelingen uitwisselen.

De nieuwe KPN TV+ app belooft een alles-in-één oplossing te zijn voor tv- en streamingservices, met verbeterde personalisatie en gebruiksvriendelijke functies die kijkers een naadloze entertainmentervaring bieden. Met deze innovatieve functies lijkt het erop dat de app een stap voorwaarts zet in het vereenvoudigen van de kijkervaring voor gebruikers van KPN. Als eerst is de app er voor Android, later komt deze beschikbaar voor de iPhone en andere iOS-apparaten. KPN laat weten dat begonnen is met de uitrol van de nieuwe app, dus het kan even duren totdat deze voor iedereen beschikbaar is. Aan het eind van het eerste kwartaal van 2024 moet iedere KPN-klant de nieuwe app kunnen gebruiken.

De KPN TV+ app is voor klanten met een televisieabonnement bij KPN. Meer informatie daarover vind je op de website van KPN.