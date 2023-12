KPN geeft klanten 10 gratis films voor december

Klanten met een tv-abonnement bij KPN krijgen een cadeautje van de provider. Zij kunnen profiteren van tien gratis films in de maand december. Ieder jaar geeft KPN haar klanten dit soort voordelen in de feestmaand.

Gratis films bij KPN

Bij KPN kunnen klanten profiteren van een gratis aanbod aan films. In totaal gaat het om tien films die gratis bekeken kunnen worden in de periode tot en met 31 december 2023. Het aanbod is beschikbaar via de KPN tv-ontvanger, en is daardoor alleen voor klanten beschikbaar die het televisieabonnement bij het bedrijf afnemen. De films zijn ook beschikbaar via de KPN TV app.

De volgende tien films zijn gratis beschikbaar deze maand;

Child 44

Cosmopolis

Killer Joe

Old Henry

Pride, Prejudice, Zombies

Rundfunk: Jachterwachter

Sing Street

De Sneeuwkoningin 2

The Homesman

The Secret: Dare to Dream

Hoe bekijk je de films?

KPN laat je op de volgende manieren de films bekijken;

Ga naar het tv-menu en daarna naar Films

Ga naar ‘Kadootje voor jou’ en kies jouw film

Of via KPN TV+:

Je vindt alle films in het tv-menu

Ga naar Films en kies voor ‘Kadootje voor jou’ onder ‘Films per pakket’

Kies je film bij ‘Kadootje voor jou’

KPN heeft overigens nog een interessante weekenddeal lopen, waarbij je een gratis iPad krijgt. Alle informatie vind je hier.