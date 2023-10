De 5 beste smartphones tot 200 euro (10/2023)

Smartphones zijn er in vele soorten en maten. Ook in de prijsklasse tot 200 euro is er genoeg te kiezen. DroidApp helpt je onafhankelijk de beste keuze maken voor beste smartphone tot 200 euro.

Beste smartphone tot 200 euro

Wanneer je op zoek bent naar een nieuwe smartphone, kan het best een opgave worden om een keuze te maken. Megapixels, inches, verversingssnelheden en milliampères vliegen je om de oren. Met onze kennis en ervaringen kunnen we je goed helpen met het geven van advies. Wat is een goede keuze als je op zoek bent naar een smartphone tot 200 euro? Je leest het in deze editie van het DroidApp Koopadvies. Heb je wat meer te besteden, lees dan ons koopadvies met beste smartphones tot 300 euro. Wil je ook besparen op je maandelijkse kosten, bekijk dan ook de sim-only aanbiedingen van de verschillende providers.

Samsung Galaxy A14

We hebben allereerst de Samsung Galaxy A14. De smartphone hebben we eerder besproken in de Samsung Galaxy A14 review. Het is een flink toestel, voorzien van een 6,6 inch Full-HD+ scherm, waarbij de 5G-versie een 90Hz verversingssnelheid biedt. De telefoon heeft een 50 megapixel hoofdcamera en een 5000 mAh batterij. De 4G-versie van de telefoon heeft een prijs van rond de 150 euro. Helemaal klaar voor de toekomst? Je krijgt voor rond de 200 euro de 5G-versie van het toestel. Welke je ook kiest, je krijgt tot en met 2027 beveiligingsupdates en twee Android OS-updates (Android 14 en 15).

De Galaxy A14 is verkrijgbaar bij Samsung zelf, Coolblue, Mobiel, Belsimpel, MediaMarkt en Bol.com.

Samsung Galaxy A14 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 139,00 euro

De linkertelefoon is de Moto G54

Moto G54

Onlangs presenteerde Motorola haar nieuwe Moto G54. De nieuwe mid-end smartphone is voorzien van alle gemakken en mogelijkheden. Inclusief de handige Motorola-tools, zoals schudden met het toestel om de zaklamp in te schakelen. De smartphone heeft eveneens een 50 megapixel hoofdsensor en biedt zelfs optische beeldstabilisatie. Er is een 6,5 inch Full-HD+ 120Hz scherm waardoor er alles scherp en snel uitziet. Je krijgt drie jaar beveiligingsupdates en één Android-update; naar Android 14.

Je kunt de Moto G54 kopen bij Belsimpel, Mobiel, Bol.com, Coolblue en MediaMarkt.

Moto G54 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 189,00 euro

Moto G14

In deze prijsklasse is er ook de Moto G14, de smartphone kenmerkt zich door een interessante prijs. Voor een prijs van rond de 160 euro krijg je een telefoon met een 6,5 inch Full-HD+ 60Hz scherm, een 50 megapixel hoofdcamera en een 5000 mAh accu. Het updatebeleid is gelijk aan die van de Moto G54.

Je kunt de Moto G14 kopen bij: Belsimpel, Bol.com en Coolblue.

Moto G14 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 149,00 euro

Nokia G22

Nokia heeft tot 200 euro de Nokia G22 in het assortiment. Deze smartphone krijgt een 6,5 inch HD+ display met 90Hz verversingssnelheid. Hiermee is de resolutie lager dan bij de andere modellen. Er is een 50 megapixel hoofdcamera, maar opmerkelijk genoeg draait het toestel nog op Android 12. Alleen Android 13 en Android 14 komen nog naar het toestel. Drie jaar lang krijg je beveiligingsupdates. Een key-feature van de Nokia G22 is dat je het toestel gemakkelijk zelf kunt repareren.

De Nokia G22 kun je vinden bij Belsimpel, Mobiel, Bol.com, Amazon, Coolblue en MediaMarkt.

Nokia G22 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 174,00 euro

Xiaomi Redmi Note 12

Dan is er nog de Xiaomi Redmi Note 12. De smartphone kenmerkt zich door de aanwezigheid van een 6,67 inch OLED-scherm, welke een Full-HD+ resolutie met 120Hz verversingssnelheid levert. Standaard wordt het toestel met 4G geleverd. De camera-opstelling verschilt daarbij per model. Het 4G-model krijgt een 50 megapixel hoofdcamera, het 5G-model een 48 megapixel hoofdcamera. Houd er rekening mee dat de telefoon met Android 12 geleverd wordt en er niets bekend is over het updatebeleid van de telefoon.

De Xiaomi Redmi Note 12 haal je bij Coolblue, Amazon, Mobiel, Belsimpel, MediaMarkt en Bol.com.

Xiaomi Redmi Note 12 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 169,00 euro

Welke kan ik het beste kiezen?

Als je niet heel veel geld aan een nieuwe smartphone wilt uitgeven, dan is er alsnog genoeg te kiezen. Ook in deze prijsklasse vind je vaak de ondersteuning voor 5G terug. Accu’s hebben doorgaans dezelfde capaciteit van 5000 mAh, maar verschilt het per merk hoe lang deze meegaat. Waar we wel verschillen in zien is de software, het scherm en vooral het updatebeleid.

Welke software je het prettigste vindt werken, dat is vooral een persoonlijke keuze. Samsung heeft zonder twijfel de beste papieren met het updatebeleid. Wil je vooral een interface zonder poespas die makkelijk te begrijpen is, dan zouden we de Nokia of de Motorola-toestellen aanraden. De nieuwe Moto G54 is ook eveneens het overwegen waard. Prima specificaties, mooi design, alleen jammer van het magere updatebeleid qua Android-versies; wel krijgt het toestel drie jaar beveiligingsupdates.